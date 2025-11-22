Personas arruinadas: famosos que han acabado en bancarrota tras ganar la lotería

Más del 75% de los agraciados con los premios de lotería acaban arruinados por no saber gestionar tanto dinero en tan poco tiempo, según datos de la sociedad de formación financiera Alfio Bardolla Training Group, que expone que 1 de cada 7 españoles que logran hacer mucho dinero están en riesgo de fracaso financiero y que futbolistas, grandes empresarios, artistas, personajes del mundo de la televisión, del cine o influencers son las personas más expuestas a esta circunstancia.

"Es muy común escuchar casos de ganadores de loterías que han recibido varios millones de euros y al cabo de 3-5 años cuentan su dramática historia de cómo lo han perdido todo y han acabado arruinados. Lo mismo ocurre con jóvenes talentos deportistas como los futbolistas o 'influencers'", explica Alfio Bardolla, fundador de Alfio Bardolla Training Group, que vincula este hecho a una mala educación financiera.

Según el experto, se tardan 1.000 días en perder millones de euros. "No sólo es cuestión de formación teórica, también se necesita una parte de preparación psicológica para gestionar un proceso mental trabajando en la práctica en pequeños pasos", indica.

Ejemplos de mala gestión

De todo esto pueden dar fe algunos ilustres millonarios que dilapidaron su fortuna en un breve espacio de tiempo, certificando el riesgo real de no saber gestionar con tino un gran premio, como es el del Gordo de la Lotería de Navidad. Estos son algunos de los ejemplos más conocidos: