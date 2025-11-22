Personas arruinadas: famosos que han acabado en bancarrota tras ganar la lotería

El sorteo más esperado
Más del 75% de los agraciados con los premios de lotería acaban arruinados por no saber gestionar tanto dinero en tan poco tiempo, según datos de la sociedad de formación financiera Alfio Bardolla Training Group, que expone que 1 de cada 7 españoles que logran hacer mucho dinero están en riesgo de fracaso financiero y que futbolistas, grandes empresarios, artistas, personajes del mundo de la televisión, del cine o influencers son las personas más expuestas a esta circunstancia.
"Es muy común escuchar casos de ganadores de loterías que han recibido varios millones de euros y al cabo de 3-5 años cuentan su dramática historia de cómo lo han perdido todo y han acabado arruinados. Lo mismo ocurre con jóvenes talentos deportistas como los futbolistas o 'influencers'", explica Alfio Bardolla, fundador de Alfio Bardolla Training Group, que vincula este hecho a una mala educación financiera.
Según el experto, se tardan 1.000 días en perder millones de euros. "No sólo es cuestión de formación teórica, también se necesita una parte de preparación psicológica para gestionar un proceso mental trabajando en la práctica en pequeños pasos", indica.
Ejemplos de mala gestión
De todo esto pueden dar fe algunos ilustres millonarios que dilapidaron su fortuna en un breve espacio de tiempo, certificando el riesgo real de no saber gestionar con tino un gran premio, como es el del Gordo de la Lotería de Navidad. Estos son algunos de los ejemplos más conocidos:
- William Post: Después de ganar 16 millones de dólares en 1988, la vida de este ciudadano de EEUU se convirtió en un auténtico desastre: fue demandado por familiares, amigos y desconocidos, y fue objeto de varios intentos de asesinato. Ante tal cúmulo de desdichas, acabó trabajando de vigilante de seguridad.
- Margaret Loughrey: Nada más y nada menos que 27 millones de libras fueron las que obtuvo esta británica en 2013. Pero lo que parecía una bendición acabó siendo el principio de una vida estable. Tras lograr el premio, se peleó con su familia, dilapidó la fortuna en malas decisiones, en alcohol y en drogas, y tuvo el triste colofón de acabar viviendo en la calle.
- Andrew Jackson Whittaker Jr.: Un nuevo ejemplo de mala gestión tras conseguir un premio millonario en la lotería, con mayor impacto dado que era un empresario al que no le iban mal las cosas. Pero ante la llegada de un premio sustancial, no pudo resistir la tentación de gastar el dinero a manos llenas. Este descontrol le llevó a terminar endeudado mientras se le acumulaban los problelegales.
