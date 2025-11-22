El Papa aparta al obispo de Cádiz, investigado por abusos sexuales cuando era cura en Getafe

La Santa Sede informó este sábado de que León XIV ha aceptado la renuncia del obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, que presentó, como era preceptivo, al cumplir los 75 años, en 2024. Esta decisión se produce, sin embargo, pocos días después de que se haya conocido que el Vaticano le investigaba por presuntos abusos que habría cometido cuando era responsable del Seminario de Getafe, en los años 90.

Precisamente, el papa León se pronunció en la noche del pasado martes sobre el caso Zornoza y recordó que "hay una serie de protocolos que están claramente establecidos", que el prelado "insiste sobre su inocencia", aunque se ha abierto una investigación. "Hay que permitir que vaya adelante la investigación y según los resultados habrá consecuencias", dijo Prevost a la prensa a la salida de la residencia papal en Castel Gandolfo.

León XIV también indicó que espera que las víctimas de abusos eclesiales "encuentren siempre un lugar seguro donde puedan presentar sus casos" y subrayó la "importancia de respetar siempre los procesos", que "requieren tiempo" y seguir unos "pasos" que marca la Justicia, en este caso de la Iglesia", pues los presuntos abusos que se le atribuyen al obispo estarían prescritos para la Justicia civil.

Tras la decisión vaticana, Zornoza es en el primer obispo español que es apartado por casos de abusos a menores, que habrían ocurrido durante su etapa al frente del Seminario de la Diócesis de Getafe hace varias décadas, por lo que estarían prescritos.

La Conferencia Episcopal publicó este sábado una breve biografía de Valdivia, que nació en Osuna (Sevilla) el 16 de diciembre de 1974. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla (1997). Bachiller en Teología en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, fue ordenado sacerdote el 14 de septiembre de 2003.

Además, es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (2006) y doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma (2008). Es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla (2020).

Su ministerio sacerdotal lo desarrolló en la diócesis de Sevilla, de la que es obispo auxiliar desde 2023.

Zornoza

Rafael Zornoza nació en Madrid el 31 de julio de 1949. Comenzó sus estudios en el Colegio Calasancio de Madrid, con los Padres Escolapios. Ingresó en el Seminario Menor de Madrid para continuar allí el Bachillerato. Ingresó en el Seminario de San Buenaventura, finalizando el Bachillerato en Teología en 1974, y fue ordenado sacerdote, en Madrid, el 19 de marzo de 1975.

Tuvo su primer encargo pastoral en la Parroquia de San Jorge, en Madrid, como Vicario Parroquial, siendo Párroco D. Francisco José Pérez y Fernández-Golfín, que fue primer obispo de Getafe; luego vicario regente desde 1983 a 1985, y párroco hasta 1991. Impulsó la pastoral juvenil, matrimonial y de vocaciones. Ha sido consiliario de Acción Católica y encargado de Cursillos de Cristiandad. Desde 1983 a 1991 fue arcipreste del Arciprestazgo de San Agustín y miembro del Consejo Presbiteral de la Archidiócesis de Madrid.

Con la creación de la nueva Diócesis de Getafe, en 1991, pasó a secretario particular del obispo de Getafe, con el que colaboró de modo muy estrecho hasta su muerte.

Fue nombrado rector del Seminario Diocesano, creado en 1994. Perteneció al Consejo del Presbiterio y al Colegio de Consultores.

Zornoza es licenciado en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, donde también realizó el curso de doctorado. Ha sido profesor de Teología Fundamental en el Centro Diocesano de Teología.

Pastoral de jóvenes

Implicado en la Pastoral de juventud, ha organizado y creado medios para la formación de jóvenes cristianos y ha sido promotor de actividades de tiempo libre desde el año 1986. Fue el fundador de la Asociación Juvenil 'Llambrión' y de la Escuela de Tiempo Libre 'Semites' de la Diócesis de Getafe.

El 13 de diciembre de 2005, Benedicto XVI le nombró obispo auxiliar de Getafe, siendo el obispo diocesano Francisco José Pérez y Fernández-Golfín. Recibió la ordenación episcopal el 5 de febrero de 2006 en el santuario del Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles.

Posteriormente, el 30 de agosto de 2011 fue nombrado Obispo de Cádiz y Ceuta y tomó posesión el 22 de octubre de 2011.

En la CEE era miembro de la Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación con las Iglesias desde marzo 2024.

Anteriormente, presidió la Comisión Episcopal del Clero (2017-2020) y fue también miembro de esta Comisión (2011-2017). Además, ha sido miembro de la Comisión Episcopal para seminarios y Universidades (2006–2014).