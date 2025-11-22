Ola de frío polar en España | Última hora de las temperaturas bajo cero y la nieve en Barcelona y resto de Catalunya

La primera gran ola de frío polar de finales de este año empieza ya a notarse en toda la Península con una bajada de temperaturas que se prolongará hasta el fin de semana tanto en Catalunya como en el conjunto de España. Los termómetros han empezado a desplomarse a mediados de semana y ya son muchos puntos que están amaneciendo bajo cero.

La nieve amenaza con hacer acto de presencia incluso a cotas bajas entre la tarde de este jueves y el viernes. EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la información meteorológica más destacada y las previsiones del tiempo que se vayan actualizando durante estos días.

Aviso de situación meteorológica de peligro por viento El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualizado el aviso de situación meteorológica de peligro por viento, que se extiende hasta este sábado al mediodía con rachas de viento que pueden superar los 25 m/s en las comarcas pirenaicas y el norte de Girona, especialmente en cotas altas.

El domingo se acaba el episodio de frío intenso Los meteorólogos prevén que para este domingo termine el episodio de aire polar y comience la recuperación de las temperaturas. Para la semana próxima, se esperan temperaturas propias de finales de noviembre o incluso algo más bajas, pero lejos de los valores actuales.

El frío continuará este sábado con más viento La ola de frío en la península no remite aún y en Catalunya se espera que continúe aún este sábado, agudizada por el viento que sigue soplando. En Barcelona a esta hora hay seis grados y se espera que bajen a lo largo de la noche. Las nevadas se han extendido por el Pirineo. Y las mínimas han batido récords, con los -15 grados de Boí. Para mediodía del sábado se espera que suban algo las temperaturas respecto al viernes, aunque se mantiene la prohibición de actividades en alta montaña por la presencia de 'torb' en el Pirineo. El domingo cesa la llegada de aire frío y sube la cota de nieve hasta los 1.600 metros.

Rachas de viento de más de 25 km/h en Catalunya El Servei Meteorològic de Catalunya también ha actualizado el aviso de riesgo por fuertes rachas de viento de más de 25 km/s en zonas altas y en las comarcas del Pirineo.

Protecció Civil eleva la alerta en el mar El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualizado el aviso de situación meteorológica de peligro por el estado del mar: Desde las 19.00 horas de este viernes y hasta la misma hora del sábado se puede producir olas de más de 2,5 metros y mar de fondo en las comarcas del norte, con un grado de peligro de 3 sobre 6.

Activado el nivel máximo por riesgo de incendios en el Empordà Els Agents Rurals activarán este sábado el nivel 3 del Pla Alfa en 13 municipios del Alt Empordà y uno del Baix Empordà. El motivo es el riesgo extremadamente alto de incendio, agravado por la entrada de viento de tramontana y la falta de humedad en la zona. El nivel 3 implica restricciones de acceso a espacios forestales, suspensión de actividades que puedan generar chispas y un refuerzo de la vigilancia sobre el terreno.

Catalunya se congela con temperaturas inusualmente bajas en otoño La temperatura máxima en toda Catalunya no ha superado este viernes los 13 grados, con 12,9 grados en Cunit (Tarragona) o 12,7 grados en la ciudad de Barcelona, que ha tenido una mínima de 8, 7 grados. Son temperaturas poco habituales para esta época del año pero no inéditas; de hecho, tal día como hoy en 1999 nevó en la ciudad de Barcelona, algo que no ha ocurrido este viernes. En este siglo, han habido precedentes de frío intenso en zonas bajas en noviembre que no se han superado este viernes, como los 15,6 grados negativos de Das en la Cerdanya, los 10 grados negativos de Lleida o los 7 grados bajo cero de Sant Pere Pescador (Girona) registrados el 17 de noviembre de 2007, según datos del Meteocat.

El Meteocat mantiene la alerta por viento El Servei Meteorològic mantiene activada la alerta por viento para este viernes y mañana sábado, con rachas que podrían superar los 90 kilómetros por hora en el Pirineo, pre-Pirineo y en el Empordà. También mantiene la prealerta por nevadas, que podrían dejar más de 5 centímetros en cotas de 700 metros en el Val d'Aran y que han afectado la circulación de diversas carreteras pirenaicas.

Cruz Roja refuerza la atención a personas sin hogar ante la llegada del frío Ante la llegada del frío, Cruz Roja ha reforzado la atención a personas sin hogar, con más unidades móviles de Emergencia Social, que en sus rutas nocturnas ofrecen bebidas calientes y mantas, pero también información de recursos temporales donde alojarse y conversación que permite a los equipos evaluar problemas de salud que requieran de atención inmediata. Gestiona un total de 735 plazas en los dispositivos de alojamiento temporal en 16 provincias, y otras 685 plazas en 32 Centros de Día en 13 provincias, donde ofrece servicio de comedor, ducha, ropero y lavandería a personas en situación de calle.