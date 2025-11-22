Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Ola de frío

Ola de frío polar en España | Última hora de las temperaturas bajo cero y la nieve en Barcelona y resto de Catalunya

El frío polar amenaza a Catalunya con nevadas a cotas bajas este viernes

Nevada en Bolquere, Cerdanya francesa

Nevada en Bolquere, Cerdanya francesa

Nevada en Bolquere, Cerdanya francesa / EPC

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La primera gran ola de frío polar de finales de este año empieza ya a notarse en toda la Península con una bajada de temperaturas que se prolongará hasta el fin de semana tanto en Catalunya como en el conjunto de España. Los termómetros han empezado a desplomarse a mediados de semana y ya son muchos puntos que están amaneciendo bajo cero.

La nieve amenaza con hacer acto de presencia incluso a cotas bajas entre la tarde de este jueves y el viernes. EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la información meteorológica más destacada y las previsiones del tiempo que se vayan actualizando durante estos días.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
  2. El médico de la 'casa de los horrores', a sus hijas: 'Dime quién te ha desvirgado, puta
  3. Beca MEC 2025-2026: consulta aquí la cantidad que te corresponde y cuándo la cobrarás
  4. Los problemas de los profesores con alumnos y familias van al alza: solo el 4% de docentes están 'tranquilos' en clase
  5. Catalunya dejará de hacer los exámenes de competencias básicas en todos los centros
  6. En el pueblo abandonado de Burgos que compró una pareja holandesa: 'Es ya el lugar con más niños de la comarca
  7. Protecció Civil activa la prealerta por posibles nevadas en el Alt y el Baix Empordà
  8. Ola de frío en Barcelona y resto de Catalunya: ¿cuántos grados más bajará la temperatura?

Más caro y menos cantidad: el famoso turrón de Navidad que ya no es lo que era

Más caro y menos cantidad: el famoso turrón de Navidad que ya no es lo que era

El ser humano no está biológicamente adaptado para la vida urbana actual: estos son los efectos

El ser humano no está biológicamente adaptado para la vida urbana actual: estos son los efectos

Directo de la ola de frío polar | Temperatura bajo cero en casi todo el interior de la mitad norte y alrededor de 5ºC en el litoral

Jordi Olloquequi, experto en longevidad: "No existe una fuente de juventud en un bote. Es más efectivo hacer deporte que gastarse dinero en suplementos o cremas"

Jordi Olloquequi, experto en longevidad: "No existe una fuente de juventud en un bote. Es más efectivo hacer deporte que gastarse dinero en suplementos o cremas"

Personas arruinadas: famosos que han acabado en bancarrota tras ganar la lotería

Personas arruinadas: famosos que han acabado en bancarrota tras ganar la lotería

Novartis apuesta por el talento joven en el One Young World Summit 2025

Novartis apuesta por el talento joven en el One Young World Summit 2025

Los descuentos que te convierten en un verdadero fan: el Black Friday de Mi Electro promete una experiencia de compra única

Los descuentos que te convierten en un verdadero fan: el Black Friday de Mi Electro promete una experiencia de compra única

Mallorca puede verse hoy desde Barcelona: la preciosa postal con la que ha amanecido la capital catalana

Mallorca puede verse hoy desde Barcelona: la preciosa postal con la que ha amanecido la capital catalana