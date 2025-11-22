Martín Rocca, director de '50 segundos': "Es el miedo de todo padre, tu hijo sale de fiesta y no vuelve"

Fernando Báez Sosa era un chico de 18 años que murió golpeado por ocho adolescentes a la salida de una discoteca en Argentina. Los agresores jugaban al rugby, y la prensa argentina bautizó el caso como 'el crimen de los rugbiers'. Casi seis años después, Netflix acaba de estrenar '50 segundos', una serie documental que reconstruye qué pasó antes y después de aquella paliza brutal, que ha encerrado a cadena perpetua a cinco de los autores. Lo hace dando voz a todas las partes: hablan los padres de Fernando y sus amigos, pero también los agresores y sus familias. Escucharlos permite dimensionar la onda expansiva que generó aquel estallido de violencia. Su director, Martín Rocca, afincado en Barcelona desde hace años, aspira a que ayude a hablar del problema de fondo: "¿Los 'rugbiers' eran monstruos o jóvenes que no entendían lo que iban a hacer?".

¿Por qué es un caso tan importante en Argentina?

Es una historia universal.

La de los abusadores que te matan porque pueden…

Sí. La muerte de Fernando generó una gran indignación porque fue injusta. Seguimos sin saber qué pasó en aquella discoteca. Las piezas no terminan de encajar. Pero está claro que [la discusión] fue por una tontería, por una copa derramada… y se desencadenó todo.

¿En Argentina hay manifestaciones de rechazo tan multitudinarias cada vez que una pelea de discoteca acaba con un muerto?

No.

"La violencia de estos chicos está mucho más cerca de lo que pensamos. Hay un problema con la violencia de la juventud"

Pero las hubo por la muerte de Fernando… miles de personas frente al Congreso de los Diputados…

El caso tocó el miedo de cualquier padre: mi hijo adolescente sale de fiesta y no vuelve. Fernando se metió en todos los hogares argentinos. La gente siente que Fernando era hijo de ellos. Creo que fue porque Fernando tenía algo. Era un chico angelado, estereotípicamente bueno que [a punto de entrar en la universidad] estaba escalando socialmente. Y por el otro lado está un grupo de jóvenes que por una estupidez le arrebatan la vida. Varios de ellos eran jugadores de rugby, y eso construyó una narrativa de ricos, malos y poderosos contra un joven bueno y humilde.

50 segundos: el caso Fernando Baez Sosa. / Netflix © 2025

Y además los 50 segundos que duró la agresión estaban grabados…

Varias personas [que se encontraban a la salida de la discoteca] captaron vídeos de la agresión. Incluso uno de los agresores grabó también el comienzo del ataque con su teléfono. Estos vídeos se viralizaron enseguida. Durante años, los medios de comunicación hablaban de Fernando durante las 24 horas, cada detalle de la agresión servía. Y cada aspecto era magnificado. La gente fue digiriendo el caso a pedacitos. El documental te permite contarlo todo junto y resignificarlo.

¿Hacía falta escuchar a los asesinos de Fernando y a sus padres?

Sí, creo que era importante darles voz. El documental no se plantea si son culpables o inocentes: lo mataron, está grabado. Pero para contar bien esta historia había que presentarla desde todos los ángulos, incluso los más incómodos. Teníamos claro que iban a estar los abogados de la defensa pero, cuando llevábamos un año y medio de producción, surgió la posibilidad de entrevistar a los agresores y a sus padres. Todo el equipo valoró si valía la pena o no. Se decidió que sí. Ellos nunca habían hablado, se habían escondido. Y había que verlos. Si en un caso como este no cuentas toda la historia, no lo cuentas bien, no estás a la altura.

"El documental es una oportunidad para comprender las consecuencias reales de la violencia"

¿Asustaba dirigir un documental sobre un episodio tan doloroso?

Hubo entrevistas en las que casi todo el equipo, y éramos como veinte personas, acabamos llorando. Porque esta historia fue terrible. Y en Argentina, además, se vive todo con mucha pasión. La gente piensa que los 'rugbiers' eran unos monstruos, y nadie quería plantearse nada más. Y si los ves como un grupo de psicópatas, como el mal encarnado, el problema de fondo, que es mucho más generalizado, no se discute.

¿Cuál es el problema de fondo?

Que la violencia de estos chicos, que se peleaban todo el tiempo y que se jactaban de pelearse, está mucho más cerca de lo que pensamos. Hay un problema con la violencia de la juventud, no solo en Argentina. Y esta historia que es emblemática y que capta tanto la atención de la gente, además de para recordar a Fernando, puede servir para concienciar.

¿Ha servido para eso?

Es ingenuo pensar que vamos a resolver el problema de la violencia. Pero nos están contando que tras ver la serie muchos entablan una conversación sincera, también intergeneracional, entre padres e hijos adolescentes. El documental es una oportunidad para comprender las consecuencias reales de la violencia.

Esas consecuencias no han recaído solo sobre la víctima…

Sí. En el documental puede verse todo el daño que han causado los agresores, incluso, a sus propios familiares. Algunos de los padres se niegan a aceptar lo que sus hijos hicieron, aunque hay imágenes. Su dolor se vio acentuado por la cobertura de los medios durante los tres años que pasaron entre el asesinato de Fernando y el juicio.

Un dolor distinto al de los padres de Fernando, pero dolor al fin y al cabo…

Los familiares de los condenados aún pueden ir a visitar a sus hijos a prisión, los padres de Fernando no. Cuando los visité por primera vez con Alejandra Sarmiento [productora de la serie] se me quedó grabado el tic-tac de un reloj de pared que colgaba en ese comedor, que también cumplía la función de habitación para Fernando. Me acuerdo que pensé: qué silencio quedará en esta casa cuando nos vayamos, se quedarán solos otra vez, esperando a su hijo, con ese tic-tac del reloj llenando la habitación, hora tras hora.