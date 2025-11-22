Las Kessler, las inseparables gemelas que decidieron suicidarse juntas

Las hermanas Alice y Ellen Kessler se ganaron en vida el título de icónicas como estrellas de la canción de larguísimas piernas, desde su condición de gemelas idénticas e inseparables. Su decisión de recurrir a los 89 años a un suicidio asistido y compartido las ha elevado ahora a icono de la muerte por libre elección en su sentido más radical. Es decir, no precipitada por la precariedad económica ni, que se sepa, por enfermedad o depresión. Tampoco parece que, simplemente, les "doliese el mundo".

Juntas vinieron al mundo, el 20 de agosto de 1936 en el este alemán; juntas las introdujeron sus padres en el mundo del ballet; juntas alcanzaron la fama tras mudarse a la Alemania occidental, desde 1950 a 1970; juntas murieron en su hermosa villa de la población bávara de Grünwall el pasado martes, 18 de noviembre. La Asociación Alemana para la Muerte Digna (DGHS) confirmó que habían optado por un suicidio asistido, fruto de una decisión "consciente y premeditada".

Eurovisión en 1959

La noticia saltó a titulares tanto en su país como en Italia, donde se había mudado el dúo en pleno apogeo artístico y donde se las veneró más incluso que en Alemania. De representar a Alemania en Eurovisión en 1959 pasaron a ser parte de la ‘dolce vita’ italiana en los años siguientes. Finalmente optaron por retirarse en Baviera, el ‘land’ preferido por la clase acomodada germana enamorada de Italia.

En su larga carrera participaron en populares programas de la RAI italiana, combinaron sus incursiones en el cine con el cabaret y tuvieron su catapulta internacional en Francia y luego en Estados Unidos junto a Frank Sinatra. Pero para muchos de sus compatriotas, las Kessler serían siempre las gemelas del ‘Heute abend wollen wir tanken geh’n’ -'Hoy queremos ir a bailar'-, la canción con la que demostraron que quedar octavas entre apenas once participantes en Eurovisión no tiene por qué entenderse como un fracaso.

Sin herederos naturales

La policía bávara informó de su fallecimiento tras personarse en su domicilio un forense y varios agentes para constatar que no hubo intervención de terceros. Inmediatamente circularon por la prensa sensacionalista germana, encabezada por el rotativo ‘Bild’, diversas versiones sobre un testamento recientemente modificado, además de especulaciones sobre los motivos de su libre decisión.

A las bellísimas Alice y Ellen no se les conocieron novios serios ni amantes o marido. Ninguna de las dos tuvo hijos. En 2023 habían modificado su testamento para dividir su patrimonio, incluida su residencia con piscina de Grünwal, entre fundaciones alemanas e internacionales, la Unicef y una asociación de apoyo a invidentes, según ‘Bild’. Inicialmente, su patrimonio iba a ser íntegramente para la oenegé 'Médicos sin Fronteras'.

Todo planificado

Que habían elegido al detalle el momento de su muerte lo demuestra que habían cancelado la suscripción a un diario local con fecha del 17 de noviembre. A la imaginación de cada uno queda si la decisión fue compartida al 100 % entre dos gemelas idénticas o si una convenció a la otra para dar ese paso. En alguna entrevista, Alice había apuntado a Ellen como el motor de las decisiones, aunque se refería esencialmente a lo artístico.

Las imágenes de ambas gemelas, en sus primeros tiempos sobre el escenario, ya consagradas o en apariciones públicas tras su retirada apuntan a un perfeccionismo en las formas y contenidos. Siempre impecablemente vestidas, bailando al unísono al milímetro, rubias, esbeltas, elegantes y conservando pese al paso del tiempo la cintura de avispa con la que habían debutado.

Junto a la constatación de que se trató de una muerte elegida, se han multiplicado estos días en Alemania las explicaciones sobre la legalidad del suicidio asistido y sus diferencias respecto a la eutanasia, prohibida en este país. Una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de febrero de 2020 sentó las bases para distinguir el suicidio asistido de la eutanasia activa.

Las Kessler contaron en el día de su fallecimiento con el respaldo de un abogado y un médico de la DGHS, asociación para la muerte digna de la que ambas eras miembros. Llevar adelante su decisión, de acuerdo a la ley alemana, implica que no hubo interacción por parte de los acompañantes.

El trauma de la violencia doméstica

Como no podía ser de otro modo, las Kessler dejaron también instrucciones precisas sobre dónde deben reposar sus cenizas: junto a las de su madre, Elsa, fallecida en 1977 con 69 años, y su querido perro, un caniche llamado Yello. "Moriremos unidas. Es lo que deseamos. Y así lo hemos dispuesto en nuestro testamento", había explicado Ellen en 2024 al mismo diario ‘Bild’.

No todo en su vida había sido tan equilibrado. Su infancia fue menos perfecta que sus coreografías. Su padre, Paul, ingeniero de profesión, llegaba todas las noches borracho a casa y sometió a su esposa a la violencia machista a y la humillación, explicaron las gemelas en una reciente entrevista para la revista femenina ‘Bunte’. "Más importante que la belleza fue para nosotras la independencia: nunca dependimos de ningún hombre" explicó Alice. "A él (al padre) debemos nuestra desconfianza hacia los hombres". Aparentemente, de esta traumática experiencia surgió su opción de vivir sin novios, amantes ni maridos. Nacieron, vivieron y murieron de a dos, por libre elección.