Illa defiende una Protecció Civil "con músculo" y recuerda que triplicará efectivos a finales de 2027

El Govern ha reconocido a unas sesenta personas, asociaciones de voluntariado e instituciones en el Día de la Protecció Civil 2025, que se ha celebrado este sábado en el auditorio de Sant Cugat del Vallès. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmado el compromiso del ejecutivo catalán "con los cuerpos y fuerzas de seguridad" y ha recordado que está previsto que la Dirección General de Protecció Civil prácticamente triplique el número de efectivos a finales de 2027 (de 164 a 447 profesionales). "Queremos una Protecció Civil con músculo y amplia implantación en todo el país, somos conscientes de que un país preparado es un país con una estructura de Protecció Civil robusta", ha asegurado Illa.

En el acto del Día de la Protecció Civil se han entregado un total de 65 reconocimientos, de los cuales 29 han sido menciones honoríficas y 11 medallas de plata (Anna Peña, Ildefonso de Fuentes, Marta Pibernat, Joan Bardolet, Carmen Cabezas, Daniel Sempere-Torres, Albert Pujol, Josep Lluís Pouy, Josep Pujades, Xavier Rius y Antoni Royo). También se han entregado felicitaciones a las nuevas Asociaciones de Voluntariado de Protecció Civil (AVPC), así como a las que cumplen 10 y 20 años en el registro. Han participado cerca de 600 personas, entre personal técnico de la Dirección General de Protecció Civil (DGPC) y de ayuntamientos, alcaldes y alcaldesas, voluntariado de Protecció Civil (AVPC), representantes de los servicios de emergencia y de seguridad y de organizaciones colaboradoras en el ámbito de la Protecció Civil.

"Sois un ejemplo de servicio, compromiso y trabajo bien hecho ejercido con humildad, decisión y confianza", ha señalado el presidente de la Generalitat. "Hoy, sentirse protegido es un derecho básico que debemos garantizar a todo el mundo, viva donde viva", ha subrayado Illa, que también ha querido pedir a los galardonados que no pierdan nunca de vista "el espíritu de colaboración". "Especialmente en los tiempos complejos que vivimos, donde las emergencias serán más frecuentes, intensas e inesperadas", ha reflexionado en voz alta el presidente de la Generalitat. "Cuanto más coordinamos, más protegemos. No se trata de discutir competencias, sino de sumar capacidades", ha remachado Illa.

Kit de emergencia

Por su parte, la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, también ha remarcado el modelo de Protecció Civil. "Es un modelo robusto que pone en el centro la protección de las personas, pero aún puede ser mejor, y este es el compromiso con el que estamos afrontando el encargo que tenemos desde el Govern y también desde el mandato del Parlament", ha señalado Parlon. En este sentido, la titular de Interior ha destacado la importancia de la cultura de la autoprotección y ha recordado que esta semana se han presentado dos "herramientas que son clave en esta cultura, como el Kit de emergencia y la guía de protecció civil para las escuelas".

Finalmente, Parlon ha tenido palabras de reconocimiento para todas las personas que forman parte de las asociaciones de Protecció Civil por el trabajo que hicisteis en la última dana en las Terres de l’Ebre. "Seguimos avanzando de la mano y construyendo un mejor modelo de Protecció Civil para todas las personas que viven en los municipios del conjunto de Catalunya", ha concluido la consellera de Interior y Seguridad Pública.