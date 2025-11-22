La Guardia Urbana de Lleida tendrá una unidad especializada en delitos de violencia machista

La Guardia Urbana de Lleida contará con una unidad especializada para analizar y atender hechos delictivos por razones de violencia machista. Así lo ha anunciado el alcalde de la capital del Segrià, Fèlix Larrosa, durante el acto institucional de la festividad de Santa Cecilia, patrona del cuerpo. Asimismo, Larrosa también ha dicho que de forma inminente se convocarán nuevas plazas para dos inspectores, dos subinspectores, cuatro sargentos y cuatro cabos para incrementar hasta los 260 el número de agentes.

Desde enero hasta octubre de este año, en la ciudad de Lleida se han reducido un 13,5% los delitos contra la libertad sexual y un 3,8% contra el patrimonio, mientras que los robos con fuerza en domicilios han caído un 44%, según Larrosa.

En el marco del acto institucional, Larrosa también ha explicado que el proyecto de presupuestos que se presentará en breve contempla la renovación de la flota de vehículos y nuevas herramientas para mejorar la gestión del parque móvil. Además, también ha señalado que se invertirá en tecnología a partir de nuevas herramientas inteligentes para prevenir y anticipar delitos y que se desplegarán nuevas cámaras en l'Horta. El primer edil ha recordado la renovación de 15.000 puntos de luz con tecnología LED en toda la ciudad, que contribuirán a tener mayor sensación de seguridad.

Por otra parte, Larrosa ha insistido en la necesidad de luchar contra la reincidencia y ha informado de que ha dado instrucciones a los servicios jurídicos para que la Paeria se persone como acusación particular cuando un agente sufra una agresión en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, también ha dicho que se trabaja por impulsar un servicio de atención de apoyo emocional al cuerpo a partir de la colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos.

El acto institucional en el marco de la festividad de Santa Cecilia se ha celebrado en la Nave Central de la Seu Vella de Lleida. El alcalde ha estado acompañado por la teniente de alcalde y concejala de Seguridad, Civismo y Movilidad, Cristina Morón, y por el Intendente Jefe, Josep Mallada.