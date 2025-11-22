El Govern negocia llevar la carne de jabalí a los supermercados catalanes

El Govern ha iniciado contactos con diferentes agentes del sector alimentario para impulsar la comercialización de carne de jabalí en Catalunya y para facilitar su llegada a los supermercados y carnicerías. A día de hoy, solo alrededor de la mitad de la carne de caza que se obtiene en Catalunya se comercializa. De esta, cerca del 90% se exporta a países de Europa Central, donde existe una cultura de consumo de caza mucho más asentada.

Alemania, Checoslovaquia y Polonia son algunos de los principales destinos de la carne catalana, detallan fuentes de la Generalitat a EL PERIÓDICO. En cambio, el consumo interno catalán sigue suponiendo "un porcentaje muy bajo". "La Generalitat quiere revertir esta situación y ampliar la presencia del producto tanto en el comercio local como en la restauración", sostiene Josep Maria López, subdirector de caza del Govern.

En restaurantes catalanes la carne de jabalí sí tiene una cierta presencia, especialmente en propuestas estacionales o en establecimientos vinculados a la cocina tradicional. Sin embargo, la aún no se ha introducido en los hogares. "La oferta en comercios minoristas es muy limitada", sostiene López. E incluso es posible encontrar carne de jabalí que procede de otras comunidades autónomas o de otros países.

Esta falta de proveedores dificulta también la entrada en las grandes cadenas de distribución. López detalla que la Generalitat empezó a conversar con la empresa Bonpreu. "Pero un supermercado, aunque se trate de un producto estacional, requiere una cierta demanda", explica. "La carne de jabalí es un producto claramente estacional y, sin un consumo estable, resulta complejo garantizar un suministro continuo", añade.

Más campañas

El Govern tiene previsto lanzar nuevas campañas de sensibilización y promoción como se ha hecho con otros productos de temporada como la alcachofa o determinadas variedades de fruta. López subraya que el jabalí no es un producto caro y que la abundancia de ejemplares en el territorio permitiría "estabilizar precios" y "asegurar disponibilidad".

De hecho, recientemente se organizó una jornada de formación con charcuteros para explorar nuevas elaboraciones: fuet de jabalí, secallona de corzo o chorizos de caza, productos que en muchas regiones de España se encuentran con normalidad en mercados y áreas de servicio. "Tendríamos que empezar a producir más aquí; es algo rentable y hay demanda potencial, pero aún no hemos entrado porque falta un consumo consolidado", defiende el subdirector.

Entre las posibles vías de crecimiento, la Generalitat, a medio plazo, tampoco descarta estudiar la introducción de carne de jabalí en comedores escolares, aunque esta opción todavía no se ha analizado en profundidad. De momento, los esfuerzos se centran en mejorar la cadena de suministro y convencer a distribuidores y consumidores.