Girona pone en marcha un estudio sobre el uso del catalán en la ciudad

El Ayuntamiento de Girona y la Universidad de Girona (UdG) han impulsado un estudio para conocer los usos sociales que tiene el catalán en la ciudad. Se trata de la primera vez que se hace un estudio de estas características en el ámbito de una ciudad, ya que hasta ahora se habían hecho a escala de país o de demarcación. Para crear esta “radiografía”, se han hecho 500 encuestas presenciales repartidas por barrios y por franjas de edad para que la muestra sea lo más representativa posible. El director del estudio e investigador de la UdG, Narcís Iglesias, destaca que los ayuntamientos tienen un gran “potencial” en la defensa de la lengua y los anima a sacar adelante políticas concretas.

Júlia O’Firrell es una de las encuestadoras que desde las últimas semanas recorre las calles de Girona para preguntar a la gente qué usos da al catalán. Son preguntas que forman parte de un estudio para analizar el estado de la lengua en un ámbito social. La encuestadora pregunta, por ejemplo, en qué idioma empieza una conversación con amigos o en establecimientos, qué lengua habla en casa o si consideran que el catalán es útil para trabajar. Explica que a veces “hay gente que se siente juzgada por las respuestas” e incluso algunos confiesan “reprimirse” por los usos que hacen de la lengua.

Aun así, O’Firrell asegura que también hay mucha gente implicada en aprender catalán e integrarse, y otros en seguir formándose en su lengua, aunque sea la materna, para dominarla más y mejor. Una de las encuestadas, Reinalda Blanco, afirma que es “muy importante” realizar un estudio sobre el catalán a pesar de que para ella haya sido la lengua vehicular de toda la vida.

Considera que actualmente “hay muchas políticas y recursos” para usar el catalán y, por tanto, solo “depende de la gente” utilizarlo. En el mismo sentido, Oriol Quintana valora positivamente este estudio porque cree que el predominio del catalán “no debe darse por hecho”. El joven cree que “Girona vive en una especie de burbuja” donde el catalán todavía es prioritario, pero es necesario actuar.

“Ver las orejas al lobo”

En este sentido, la concejala de Lengua Catalana de Girona, Núria Riquelme, asegura que quieren combatir esa idea de “en Girona vamos sobrados” y el conformismo respecto al predominio del catalán. “En la ciudad hemos empezado a ver las orejas al lobo y ya hay lugares sin rotular en catalán o establecimientos que no lo entienden, por eso hay que actuar”.

El director del estudio e investigador de la UdG, Narcís Iglesias, desmonta esta idea del predominio del catalán. “En el ámbito de veguería estamos en la media catalana, quizá en posiciones de jugar 'la Champions', pero no lideramos la clasificación”, asegura el investigador.

El potencial de los ayuntamientos

Aun así, Iglesias y Riquelme remarcan la importancia de tener un estudio en el ámbito de ciudad para saber concretamente el estado del catalán en Girona. La concejala recuerda que este es uno de los acuerdos de gobierno y que a partir de los resultados se podrán decidir medidas más concretas. Por otra parte, el investigador cree que el proyecto demuestra “el potencial” que tienen los ayuntamientos en la defensa del catalán.

En este sentido, Iglesias recuerda que hasta ahora había diversos actores implicados en el catalán, como la Generalitat o entidades culturales. Los entes locales, sin embargo, no habían asumido un papel activo en este ámbito. Por ello, el investigador considera “importantísimo” que tengan políticas activas en materia de catalán porque los ayuntamientos “forman parte del día a día de muchos ciudadanos”.

500 encuestas presenciales

Las encuestas se hacen a pie de calle, pero también llamando a la puerta de las casas. El objetivo es recoger 500 personas que formarán una muestra representativa de toda la ciudad. De hecho, estas entrevistas se han distribuido según los distritos y barrios de la ciudad en función de la densidad de población que vive en ellos. Narcís Iglesias explica que han querido profundizar en los barrios para crear “una imagen lo más exacta posible” de la realidad de la ciudad.

De este modo, en los barrios del distrito del Eixample se realizan 180 encuestas porque es donde se concentran más vecinos. En el distrito del centro (que engloba el Barri Vell, el Mercadal y la calle del Carme) corresponden 39. En los barrios de Girona Este se hacen 45 encuestas, y en Girona Norte, 30. En la zona de Girona Oeste (Fontajau, Sant Ponç, Taialà, Domeny y Germans Sàbat) se hacen 50, mientras que en el distrito de Santa Eugènia, 90. En los barrios de Girona Sur (Montilivi, la Creueta, Palau y Avellaneda) se realizan 52, en Montjuïc 12 y finalmente en la zona de Mas Xirgu 2.

También se ha tenido en cuenta el factor del género y de la edad. Así, se ha calculado que deben realizarse encuestas a 248 hombres y 252 mujeres. Por franjas de edad corresponden 164 cuestionarios a jóvenes de entre 16 y 30 años, 168 a personas de entre 31 y 60 años y otros 168 para mayores de 60 años.