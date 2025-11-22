Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cumbre del G20

La UE comprometerá 7.000 millones de euros más para renovables y acceso a la electricidad en África

El total comprometido por la UE para la campaña se eleva a 15.500 millones de euros

Sudáfrica teme que el veto de EEUU tire por tierra todos sus esfuerzos en el primer G20 africano

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen / Europa Press/Contacto/Armando Babani - Archivo

Europa Press

Madrid
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que la Unión Europea comprometerá 7.000 millones de euros adicionales para potenciar la generación de energías renovables e incrementar el acceso a la electricidad en el continente africano. Von der Leyen ha realizado el anuncio este pasado viernes, en el prolegómeno de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que ha arrancado en Johannesburgo (Sudáfrica).

"Vamos a meter el turbo en la transición de África a las energías limpias para que millones de personas puedan conseguir el acceso a la electricidad", ha declarado Von der Leyen en medio de los esfuerzos para garantizar la calidad de vida de 600 millones de africanos sin acceso a este suministro.

"Esta inversión representa una oleada de oportunidades: mercados prósperos, nuevos empleos y energía limpia y fiable que satisface las necesidades de nuestros socios en todo el mundo", ha indicado en su comparecencia ante los reunidos, comenzando por el presidente de Sudáfrica y anfitrión de la cumbre, Cyril Ramaphosa. "Tanto el presidente Ramaphosa como yo esperamos con ilusión un futuro de energía limpia para el continente", ha añadido.

Noticias relacionadas y más

Esta cantidad se suma a las promesas anteriores, elevando el total comprometido para la campaña a 15.500 millones de euros, costeada casi en su totalidad por la Unión Europea. La UE ha comprometido el dinero a través de sus instituciones financieras, así como de contribuciones de los Estados miembros, encabezados por Italia con 2.400 millones de euros y Alemania con 2.000 millones de euros.

