Las familias de un pueblo de Castellón van con termómetros a la guardería para comprobar la temperatura de las aulas

Como informó este jueves Mediterráneo, el colegio público Mare de Déu de Vallivana de Morella advirtió a las familias de que abrigaran a sus hijos por problemas en la calefacción. Este viernes, a esta denuncia se han sumado también los familiares de los niños de la escuela infantil municipal (la guardería) ubicada en otro edificio del paseo de la Alameda. Según las familias, la situación allí es “todavía peor”.

Las familias explican que en la escuela infantil llevan toda la semana sin calefacción y que las aulas se están calentando con estufas eléctricas. Aseguran que las temperaturas en las salas donde están los bebés de 0 a 2 años "apenas superan los 14 grados". Lo que más ha indignado a los familiares, según denuncian, es que la concejala de Educación estaría ocultando información para evitar quejas.

Dos familias han enviado a este periódico capturas de pantalla que, según afirman, demuestran que en los mensajes que reciben les sugieren abrigar a los niños, “pero ocultan los grados a los que están las aulas”.

Cubierta de la escuela infantil, con una fina capa de nieve. / Javier Ortí

Las familias critican que les ocultan la temperatura que hace

Añaden que las maestras “sí trasladan cada mañana la información precisa”, pero esta no llega a los padres. Por ello, varios progenitores han decidido acudir al centro con termómetros en mano “para comprobar por nosotros mismos lo que se nos está ocultando”. Respecto a la avería que ha dejado sin calefacción al centro durante toda la semana, los familiares aseguran que el mensaje recibido este viernes afirma que “llegará la pieza que debe solucionar el problema”.

Sin embargo, reconocen que desconfían: “El año pasado, cuando no era una excusa, era otra. Pasamos el invierno entre excusas, planes alternativos y días sin clase”.

Además, denuncian que justo el jueves se vivió una situación similar en el colegio de primaria del municipio: también se pidió a los alumnos que acudieran bien abrigados por un fallo en la calefacción, según recogió este diario, lo que incrementa la preocupación por la gestión de las instalaciones térmicas en los centros educativos de Morella.

El alcalde: "Se está haciendo todo lo posible"

Ante la oleada de quejas, el alcalde, Bernabé Sangüesa, ha tratado de explicar la situación y ha remitido un mensaje a las familias en el que afirma: “Cuando se rompe una pieza de una caldera, por desgracia debemos esperar a que nos llegue la pieza en cuestión, porque sin ella no funciona. Mientras tanto, estamos día y noche pendientes de conseguir la máxima temperatura que podemos. Se han estropeado las calderas en tres centros educativos a la vez, lo que imposibilita otras acciones o traslados. Pero bueno, disculpad las molestias, se está haciendo todo lo posible”.

"Estamos día y noche pendientes de conseguir la máxima temperatura que podemos. Se han estropeado las calderas en tres centros educativos a la vez, lo que imposibilita otras acciones o traslados" Bernabé Sangüesa — Alcalde de Morella

El mensaje intenta justificar la coincidencia de averías y asegura que el Ayuntamiento trabaja “día y noche” para mitigar las bajas temperaturas en los centros mientras llegan las piezas necesarias para las reparaciones.

Las familias se muestran movilizadas ante las previsiones de temperaturas para la próxima semana, que según AEMET bajarán de 0 °C y con una sensación térmica aún más baja. “Veremos el lunes qué pasa; el año pasado estuvimos todo el invierno de excusa en excusa, con planes alternativos y días de suspensión de las clases”, señalan los padres, que temen que se repita la situación