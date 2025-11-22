Cumbre del clima 2025, en directo: última hora de la COP30 de Brasil y de la participación de España en las negociaciones

Lula apoya el Panel de Expertos sobre Desigualdad de la presidencia sudafricana del G20

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su apoyo al Panel de Expertos sobre Desigualdad propuesto por la presidencia sudafricana del G20, cuya cumbre anual de líderes empieza este sábado en Johannesburgo.

En un mensaje publicado a última hora del viernes en la red social X, Lula afirmó que se reunió con el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, en la víspera de la cumbre para tratar "asuntos bilaterales y multilaterales".

"Felicité al Presidente Ramaphosa por su liderazgo del G20, que permitió la conclusión de varias declaraciones importantes para el grupo", señaló el mandatario brasileño.

Lula también manifestó su "apoyo a la creación de un Panel de Expertos sobre Desigualdad, propuesta por el Grupo de Trabajo sobre Desigualdad, dirigido por el Premio Nobel Joseph Stiglitz".

Stiglitz encabeza el Comité Extraordinario de Expertos Independientes sobre la Desigualdad Global, creado por Ramaphosa.

Según un estudio sobre desigualdad global publicado el pasado día 4 por ese comité, el 1 % más rico del planeta acaparó entre 2000 y 2024 el 41 % de toda la nueva riqueza generada, mientras sólo el 1 % fue a parar al 50 % más pobre.