Cumbre del clima 2025, en directo: última hora de la COP30 de Brasil y de la participación de España en las negociaciones

Entre el 10 y el 21 de noviembre, diplomáticos de todo el mundo se reunirán el Belém (Brasil) para debatir sobre cómo acelerar el recorte de emisiones, avanzar en adaptación climática y movilizar más fondos para la causa. Todo apunta a que este encuentro podría ser uno de los más importantes y complejos de los últimos años ya que, en la práctica, tendrá que batallar entre la urgencia planetaria y el negacionismo de países como el Estados Unidos de Trump.
Siga en este directo la actualidad sobre las negociaciones, los debates y los anuncios de la cumbre del clima de Brasil (COP30).
Lula apoya el Panel de Expertos sobre Desigualdad de la presidencia sudafricana del G20
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su apoyo al Panel de Expertos sobre Desigualdad propuesto por la presidencia sudafricana del G20, cuya cumbre anual de líderes empieza este sábado en Johannesburgo.
En un mensaje publicado a última hora del viernes en la red social X, Lula afirmó que se reunió con el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, en la víspera de la cumbre para tratar "asuntos bilaterales y multilaterales".
"Felicité al Presidente Ramaphosa por su liderazgo del G20, que permitió la conclusión de varias declaraciones importantes para el grupo", señaló el mandatario brasileño.
Lula también manifestó su "apoyo a la creación de un Panel de Expertos sobre Desigualdad, propuesta por el Grupo de Trabajo sobre Desigualdad, dirigido por el Premio Nobel Joseph Stiglitz".
Stiglitz encabeza el Comité Extraordinario de Expertos Independientes sobre la Desigualdad Global, creado por Ramaphosa.
Según un estudio sobre desigualdad global publicado el pasado día 4 por ese comité, el 1 % más rico del planeta acaparó entre 2000 y 2024 el 41 % de toda la nueva riqueza generada, mientras sólo el 1 % fue a parar al 50 % más pobre.
En Belém se sigue negociando a contrarreloj para intentar cerrar un acuerdo. Este viernes se ha celebrado una reunión a puerta cerrada entre la presidencia y los jefes de las delegaciones. Después, entre los varios encuentros paralelos, se ha vivido uno de los países con una alta ambición climática como es el caso de España. Posteriormente, André Correa do Lago ha convocado una reunión reducida entre su equipo y los jefes de los grupos como, por ejemplo, Europa. En estos momentos las negociaciones siguen en curso y todas las partes afirman que están trabajando en nuevos textos.
La COP30 entra en prórroga por divisiones sobre la salida de combustibles fósiles
Las negociaciones climáticas en Belém (COP30) se prolongaron este viernes más allá del cierre programado, ante la falta de acuerdo sobre la declaración final, que no contiene ninguna referencia a la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Las delegaciones seguían reunidas a puerta cerrada a las 18H00 (21H00 GMT), hora prevista para el término de la conferencia, para lograr un acuerdo que reafirme el multilateralismo ante la emergencia climática. Los países discutían un proyecto de acuerdo presentado por la presidencia en que ni siquiera figura la palabra "fósiles", lo que enojó a una treintena de países. En un borrador previo sí aparecía esa mención de una salida de los combustibles responsables de la inmensa mayoría de gases de efecto invernadero. "Claramente, no hay un acuerdo sobre la mesa", dijo el comisario europeo para el Clima, Wopke Hoekstra. "La situación está fatal, la presidencia (brasileña) se niega a que haya acuerdo" para una hoja de ruta para acabar con la dependencia de las energías fósiles, resumió una fuente de la delegacón española. El jefe de la COP30, el diplomático brasileño André Correa do Lago, instó a alcanzar un compromiso o de lo contrario aquellos que dudan del multilateralismo "van a estar absolutamente encantados". "El tiempo no puede ser un impedimento para que se haga el debate necesario", terció la ministra de Medio Ambiente brasileña, Marina Silva. Las conferencias de partes (COP) sobre el cambio climático acostumbran a exceder sus fechas límite.
La COP30 encara sus últimas horas sin acuerdos y con decenas de países a favor de concretar el abandono al petróleo
La Cumbre del Clima de Belém (Brasil) afronta sus últimas horas sin acuerdos claros, con borradores de textos finales que han sido criticados tanto por los países como por las organizaciones ecologistas, mientras decenas de países piden no clausurar el encuentro internacional sin concretar una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles. "Preferimos que sea un final de la COP bastante largo, que las negociaciones si tienen que durar hasta mañana, pues bueno, que no haya ningún tipo de presión, que precisamente se tomen el tiempo suficiente para que se lleguen a acuerdos contundentes y a la altura de las circunstancias, eso es lo que necesitamos", ha señalado en declaraciones a Europa Press la directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, Eva Saldaña.
Representantes de ONGs españolas cargan contra la "opacidad" de la presidencia de la COP30
Las organizaciones ambientalistas de España han denunciado este viernes en una rueda de prensa la opacidad de las negociaciones en la COP30 y han acusado a la presidencia brasileña de manejar la información de forma muy hermética. "Las organizaciones españolas presentes señalamos que esta cumbre está siendo un proceso opaco. Básicamente, acabamos de conocer los nuevos textos de la presidencia, desde el lunes. El lunes conocimos simplemente unas notas informales que intentamos recoger de alguna forma", ha afirmado el coordinador de Clima y Energía en Ecologistas en Acción, Javier Andaluz.
Las negociaciones adquieren un alto voltaje y se extienden de cara a la noche
En la cumbre de Belém las negociaciones no cesan. Esta tarde se han celebrado varias reuniones para intentar desatascar un acuerdo. Primero, una con la presidencia y todos los ministros. Después, una de los países con una "elevada ambición climática". Y ahora, según ha podido saber este diario, el presidente de la cumbre está encerrado con los líderes de los grupos regionales y políticos y, paralelamente, se están trabajando en nuevas propuestas de textos por las partes.
Brasil convoca una reunión a puerta cerrada con todos los ministros para lograr un acuerdo
André Correa do Lago ha afirmado que a las 11 convocará una reunión de Mutirao, a puerta cerrada, para discutir con todos los ministros y altos representantes de los países sobre los textos presentados y ver cómo se puede encontrar un terreno común para limar asperezas y llegar a un acuerdo. Según ha explicado, esta será la oportunidad para que todas las partes puedan expresar su visión sobre el tema.
Correa do Lago reconoce que los textos no son aún los definitivos y que están sujetos a negociación
"Soy consciente de que todos los países están sujetos a presiones. De sus gobiernos, de la industria, de muchos frentes. Pero debemos avanzar hacia un terreno común", ha declarado Correa do Lago, quien también ha reconocido entre líneas que los textos presentados no son los definitivos y que aún están sujetos a negociaciones y cambios. "La cooperación es la mejor opción para avanzar en la lucha climática. Debemos alcanzar un acuerdo. Somos conscientes de la urgencia porque escuchamos la ciencia", ha afirmado.
El presidente de la cumbre convoca un plenario para discutir los textos
"El incendio de ayer nos recordó la vulnerabilidad compartida que tenemos y la necesidad de tomar acciones en momentos de emergencia", ha declarado André Correa do Lago, presindente de las negociaciones de Belém, durante el primer plenario convocado este viernes para discutir los textos presentados por su equipo. "Incluso en los momentos de caos, todas las personas del mundo, sin importar la procedencia o la afiliación política, se preocuparon los unos por los otros", ha afirmado durante la apertura de la sesión
Panamá: "Hay más ciencia y más realidad en cualquiera receta de cocina que en la propuesta de acuerdos"
Juan Carlos Monterrey, enviado especial de Panamá en la cumbre, también se ha mostrado muy duro con el borrador de acuerdos presentado por la presidencia. "Hay más ciencia y más realidad en cualquiera receta de cocina que en la propuesta de acuerdos de Belém", ha denunciado entre aplausos del público. "El texto presentado es inaceptable. Le falla a la ciencia, le falla a la gente, le falla a todos. Incluso falla en reconocer acuerdos previos. No nombrar a los combustibles fósiles, los causantes de esta crisis, es criminal", ha declarado. "Si ni siquiera somos capaces de salir de aquí con un acuerdo claro, las cumbres del clima corren en riesgo de convertirse en un show de payasos".
