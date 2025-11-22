Barbón insiste que la mina donde han muerto dos operarios fue sometida a una "enorme revisión" tras la tragedia de Cerredo

Una "profunda gratitud" hacia el operativo de emergencias, fue lo que quiso trasladar el presidente del Principado, Adrián Barbón, que atendió a los medios de comunicación poco antes de la una de la madrugada, tras confirmarse el fallecimiento del segundo minero en un derrumbe en la mina de Vega de Rengos.

"Nunca dejan a los suyos dentro", señaló Barbón en referencia a las labores realizadas por la Brigada de Salvamento Minero que 24 horas antes del accidente había dimitido en bloque por impagos.

El Presidente insistió, además, en un dato que considera "clave" para comprender la magnitud de la tragedia: la zona del derrumbe había sido inspeccionada el día anterior sin que se detectara ningún riesgo. Y recordó que la explotación había sido sometida a "enormes revisiones" tras lo ocurrido en mina Cerredo el pasado marzo, y que tanto la inspección minera como las organizaciones sindicales y los propios trabajadores coincidía en que las condiciones de seguridad eran buenas. "Ahora hay que determinar qué ha pasado, si hablamos de un problema geológico no previsto".

"Una enorme tragedia" y dos días de luto oficial

Adrián Barbón expresó además el pésame del Ejecutivo autonómico a las familias, amigos y compañeros de los mineros: "Hoy están rotos de dolor, como no puede ser de otra manera". Explicó que había visto a los familiares "muy afectados", especialmente después de que uno de los cuerpos tardara horas en ser recuperado, prolongando la incertidumbre.

Barbón confirmó haber llamado al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, dado que uno de los fallecidos pertenecía a esa comunidad. Ambos gobiernos autonómicos han decretado dos días de luto oficial que comenzará hoy a las 16:00 horas y se extenderá hasta el lunes a la misma hora. En consecuencia, los Ejecutivos han reducido su agenda pública.

Compromiso para esclarecer lo sucedido

El presidente del Principado aseguró que los trabajos de investigación continuarán hasta determinar el origen del derrumbe y subrayó que el Gobierno autonómico "permanecerá al lado de los trabajadores y las familias". "Nuestro compromiso era no irnos hasta que apareciera la segunda víctima. Y ahora el compromiso es averiguar qué ha pasado", concluyó.