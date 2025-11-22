Clases de autodefensa a mujeres para sobrevivir a agresiones machistas: "Me siento menos en peligro"

Sobrevivir a posibles agresiones machistas. Este es el objetivo que reúne a mujeres como Montsant o Julia en clases de autodefensa para aprender a reaccionar ante distintas situaciones de violencia. Van una vez por semana y la formación les permite ahora estar más tranquilas porque son “más conscientes” del entorno y saben cómo actuar.

“Necesitaba herramientas para sentirme más segura y tranquila”, explica Julia, mientras que Montsant afirma que las clases le han permitido afrontar miedos que antes tenía en ciertos espacios. “Estar aquí me da mucha libertad”, insiste. Aprenden técnicas básicas para “escapar y sobrevivir”, explica Clarissa Fontana, una de las instructoras de los cursos de autodefensa feminista que se imparten en el espacio feminista de Barcelona Ca la Dona (Ripoll, 5).

En las clases se enseña una “autodefensa feminista inteligente”, con técnicas inspiradas en las artes marciales que permiten responder a agresiones físicas, verbales o psicológicas reales o potenciales que sufren las mujeres en su día a día. “No es un combate deportivo, se trata de sobrevivir”, recalca la instructora, que detalla que se enseñan “técnicas fáciles pero muy eficientes”.

Aprender a reaccionar y escapar

Al principio se enseña a las mujeres a reaccionar ante agresiones verbales o físicas, reales o potenciales, para que sepan gestionar el espacio y aplicar técnicas como golpes con la mano, el codo o la rodilla. También técnicas para escapar si un hombre las retiene. En un nivel más avanzado, donde están Montsant y Julia, se abordan agresiones más graves, como cómo escapar de intentos de violación, cómo luchar en el suelo y cómo caer sin hacerse daño y levantarse, entre otras.

Todo ello se practica con simulacros en los que la instructora recrea las agresiones más habituales que sufren las mujeres, como que un hombre les grite en la calle u otras situaciones con parejas o exparejas. En los simulacros, Fontana ataca a las alumnas, las tira al suelo, se coloca encima, las retiene o las insulta para que su cuerpo adquiera la experiencia. “El cuerpo no distingue si es teatro o una situación real, y conserva la experiencia”, explica.

Clases de autodefensa a mujeres para sobrevivir a agresiones machistas / ACN

Aunque las agresiones “no son matemáticas”, la instructora aconseja, siempre que se pueda, correr y gritar para llamar la atención de otras personas. “Siempre hay que decir lo que está ocurriendo, nunca insultar ni entrar en discusión con el agresor. Si te están agrediendo, lo que dices debe ser para quienes están alrededor, no para el agresor”, subraya.

Para Fontana, se trata "más de técnica que de fuerza”. “Es ser más inteligente que usar la fuerza bruta. Si eres más inteligente y sabes cómo reaccionar, puedes escapar y sobrevivir, que es distinto a derrotar a alguien”, insiste. El objetivo es que “las mujeres se apropien de su cuerpo y entiendan que todos los cuerpos pueden defenderse”. “Es un derecho y desconocer cómo hacerlo nos deja muy vulnerables”, añade.

“Me siento menos en peligro”

Como Montsant, Julia no tenía conocimientos de autodefensa ni de artes marciales, y subraya que su actitud en la calle ha cambiado desde que asiste a las clases. “Me siento menos en peligro, aunque quizás la situación no haya cambiado ni yo esté más fuerte, pero siento que soy más consciente y que me muevo mejor por el espacio”, dice. También destaca que las clases le permiten conocer a otras mujeres con intereses y preocupaciones similares. “Es pensar que no estoy sola con mis miedos”, insiste.

En cuanto a los perfiles de las asistentes, Fontana explica que las hay de todas las edades: algunas acuden por prevención, como Montsant y Julia; otras son madres e hijas que van juntas; y en otros talleres también hay mujeres que han sufrido violencia e incluso algunas que conviven con su agresor.

Según Fontana, las clases de autodefensa tuvieron un repunte tras la covid-19, cuando aumentaron las denuncias, y los últimos años el número de participantes se ha mantenido estable. Por ello, hace un llamamiento a las mujeres a “romper prejuicios” sobre la autodefensa.

“Si somos un colectivo y estamos sufriendo violencia, necesitamos operar como tal. Si tenemos prejuicios entre nosotras por edad o nacionalidad, empezamos mal. ¿Por qué los hombres tienen tanto poder? Porque existe la fraternidad y la practican. Nosotras tenemos que aprender la sororidad”, concluye.

“Se trata de entender que puedes salvarte sola”

El objetivo de la autodefensa es “romper prejuicios” y que las mujeres sean conscientes de que “pueden defenderse por sí mismas”, afirma Fontana. “Se trata de entender que puedes salvarte sola, no de derrotar a un contrincante, sino de hacer cosas eficientes muy rápido y huir”, recalca, destacando que la finalidad es evitar agresiones.

“Desde muy pequeñas te enseñan qué hacer para que no te pasen cosas, pero nunca se enfoca en qué hacer cuando te están pasando”, señala Montsant, que afirma que ahora tiene recursos que antes no tenía y destaca que la formación se realiza en un “espacio seguro” no mixto.

Además de la respuesta física, la instructora pone el foco en la conciencia del entorno y subraya que “estar presente” es clave para evitar posibles agresiones. “Una víctima distraída es una víctima interesante. Demuestra miedo o estar perdida”, dice. Percibir los movimientos y mirar a los demás es fundamental.