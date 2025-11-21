Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorteos

Sorteo Euromillones del viernes 21 de noviembre de 2025

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del viernes 21 de noviembre de 2025.

Sorteo Euromillones del viernes 21 de noviembre de 2025.

Redacción

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 21 de noviembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 17, 19, 29, 35 y 48 y las estrellas 09 y 5.

El código del Millón ha sido el VQF46275

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
  2. El médico de la 'casa de los horrores', a sus hijas: 'Dime quién te ha desvirgado, puta
  3. Beca MEC 2025-2026: consulta aquí la cantidad que te corresponde y cuándo la cobrarás
  4. Los problemas de los profesores con alumnos y familias van al alza: solo el 4% de docentes están 'tranquilos' en clase
  5. Lengua de frío ártico: aviso en Barcelona y resto de Catalunya
  6. Este es el kit de emergencias que recomienda Protecció Civil en Catalunya
  7. Catalunya dejará de hacer los exámenes de competencias básicas en todos los centros
  8. OLA DE FRÍO POLAR | Última hora de la bajada de temperaturas y las nevadas en Catalunya y el resto de España

Hallan los cuerpos de dos mineros tras un derrumbe en Asturias

Hallan los cuerpos de dos mineros tras un derrumbe en Asturias

El rescate de dos mineros tras el derrumbe de una mina en Asturias, en imágenes

Sorteo Bonoloto del viernes 21 de noviembre de 2025

Sorteo Euromillones del viernes 21 de noviembre de 2025

Directo de la ola de frío polar | Temperatura bajo cero en casi todo el interior de la mitad norte y alrededor de 5ºC en el litoral

Accidente minero en Asturias: sacan fallecido de la mina de Cangas del Narcea al primero de los mineros atrapados

Los padres de la niña de Valencia fallecida dicen que fue dada de alta en la clínica tras estar cuatro horas en observación y con problemas

La dueña de la clínica en la que fue intervenida la menor fallecida en Valencia: "La niña salió aparentemente bien"