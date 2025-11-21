Más de 200 personas participan en un simulacro de accidente aéreo en el aeropuerto de Lleida-Alguaire

Protecció Civil de la Generalitat y Aeroports de Catalunya han organizado este viernes un simulacro de accidente entre una nave comercial y una de entrenamiento en el Aeropuerto de Lleida-Alguaire en el que han participado más de 200 personas, según ha informado Protecció Civil.

El ejercicio consistía en simular el choque de un avión de pasajeros con una avioneta de formación que opera en la plataforma, y a consecuencia del impacto, se producían tres muertos y varios heridos. En el simulacro ha participado 18 figurantes y varios efectivos de los Bomberos, los Mossos d'Esquadra, el SEM, Protección Civil de Aragón y la Guardia Civil, entre otros.

La subdirectora de Emergencias de Protección Civil, Imma Soler, ha explicado que el simulacro ha estado "muy provechoso" porque ha permitido poner a la práctica todos los operativos al aeropuerto. Además, se ha dado el caso de una "disfunción" en el operativo puesto que constaba que el hipotético avión accidentado tenía registrados 19 pasajeros pero los servicios de emergencia solo han contabilizado 18. Este hecho ha generado debate y ha obligado a tomar determinadas decisiones en los jefes que estaban dirigiendo el dispositivo.

El director del aeropuerto de Lleida-Alguaire, Xavier Gómez, ha señalado que por normativa están obligados a hacer simulacros generales como el de este viernes cada dos años. Desde que la infraestructura se puso en funcionamiento hace 15 años se han hecho 8. En el simulacro ha participado más de 100 personas entre todos los colectivos involucrados y figurantes.