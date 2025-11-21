Nuevo agravio en Rodalies
Cortada la circulación de la R3 entre la Garriga y Puigcerdà por robo de cable
La incidencia deja sin servicio toda la línea, porque a partir de la Garriga está cortada por obras
Nuevos horarios del bus entre Barcelona y La Garriga por el corte en la R3 de Rodalies Renfe
La circulación del R3 se encuentra interrumpida entre la Garriga y Puigcerdà por una incidencia provocada por robo de cable, según ha informado Adif.
Hay servicio alternativo por carretera entre Vic y la Garriga con parada en todas las estaciones, y entre Vic y Puigcerdà con paradas en las estaciones intermedias, según informa Renfe.
Esta incidencia hace que toda la línea esté sin servicio, ya que a partir de la Garriga está cortada por obras. Esta situación ya ocurrió este jueves, cuando la línea quedó cortada en el mismo tramo durante más de una hora.
