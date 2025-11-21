Más de 800 agentes se despliegan en Barcelona y área metropolitana en el décimo plan contra la multirreincidencia

Desde que el pasado marzo los Mossos d'Esquadra pusieron en marcha el llamado 'plan kanpai' contra la multirreincidencia se han desarrollado diez macrodispositivos contando el que se efectúa en Barcelona y otras poblaciones del área metropolitana durante 16 horas seguidas este viernes y sábado de madrugada. Unos 800 agentes, entre efectivos de cuerpos policiales más vigilantes de seguridad privada, han actuado en zonas concurridas en las que pueden desarrollarse robos, hurtos o tráfico de drogas, en locales en los que se puede adquirir material robado y en toda la red de metro.

Coincidiendo con este décimo 'plan kanpai', la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, y el comisario jefe de los Mossos d’Esquadra, Miquel Esquius, han querido estar presentes en la reunión previa entre los agentes que iban a actuar.

Además de agradecer el trabajo policial, Parlon ha remarcado que estos dispositivos sirven principalmente para la protección de la ciudadanía además de para marcar su percepción de que viven en entornos seguros. Sin embargo, también ha señalado la actuación policial coordinada y focalizada contra la multirreincidencia también insta a "que los delincuentes no se sientan impunes".

Parlon y el comisario Esquius en la comisaría de Sant Andreu / Zowy Voeten

Por su parte, Trapero ha remarcado la importancia de la coordinación entre diferentes cuerpos policiales y la seguridad privada para hacer más efectivo el plan contra la multirreincidencia y ha señalado que otros municipios fuera del área metropolitana les han pedido que "hagamos allí un 'plan kanpai'. El comisario jefe Esquius ha destacado que la decena de ediciones de estos macrodispostivos han dado "buenos resultados", ya que "remite la multirreincidencia" en las calles.

Los mandos policiales al frente del dispositivo 'kanpai' han explicado que el principal objetivo es acabar con la delincuencia que hace del delito su forma de vida, ya que "les sale barato" dedicarse a ello al no pagar con un importante castigo penal, sea en cárcel o multa. En este sentido, el intendente de los Mossos Toni Rodríguez también ha querido señalar la importancia de abordar el fenómeno de la multirreincidencia desde varios puntos de vista como la criminalidad en la calle, en el transporte público y los receptadores que compran productos robados.

Por eso ha añadido que la operación consiste en ocupar espacio público en zonas conflictivas y transportes e inspeccionar locales sospechosos. Además, toda la información que se consiga servirá para alimentar las investigaciones contra grupos organizados. "El delincuente debe percibir que cada vez tiene más riesgo de que lo atrapen si actúa", ha añadido el intendente.

Actuación de impacto

El jefe de la división de seguridad ciudadana y proximidad de los Mossos en Barcelona, Rafael Tello, ha explicado que este décimo 'plan kanpai' se hará en Barcelona, Santa Coloma, Sant Adrià, Badalona, L'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Esplugues, El Prat, el Aeropuerto de Barcelona y toda la red de metro. Se han previsto acciones simultáneas específicas como controles de vehículos que pueden ser robados, especialmente motos, saturar de policía espacios conflictos en los que se reúnen u operan multirreincidentes o inspeccionar locales en los que se pueden comprar objetos robados.

Tello remarca que en paralelo los agentes establecen investigaciones para conseguir órdenes de alejamiento de los criminales más activos en zonas como el metro, el autobús, centros comerciales o aparcamientos, así como establecer coordinación con Policía Nacional para que los delincuentes reincidentes de origen extranjero sean expulsados.

Por eso el intendente ha destacado la importancia de la coordinación con otros cuerpos policiales como Guardia Urbana de Barcelona y el resto de policías locales, Policía Nacional y Policía Portuaria, además de seguridad privada y vigilantes del metro para ir "todos a una y ser más implacable con nuestro objetivo: que no sea tan fácil reiterar conductas delictivas". También ha remarcado "el impacto" entre la población que tienen estos dispositivos para dar "más percepción de seguridad al ver a las patrullas en la calle".

En el dispositivo 'kanpai' de este viernes los agentes hacen controles en toda la red de metro, inspecciones en locales en los que se podría comprar productos robados, como tiendas de móviles y joyerías, registros en puntos de concentración de multirreincidentes habituales y de tráfico de droga y vigilancia de posibles vehículos robados. Además, efectivos de la policía administrativa han hecho actuaciones de inspección en chatarrerías, por si había metales robados y otras irregularidades, y en casas de apuesta y locales de juego. Por la noche, la operación se desplaza a locales de ocio nocturno para evitar robos y hurtos junto a posibles peleas.