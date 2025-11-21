En Directo
Ola de frío
Ola de frío polar en España | Última hora de la bajada de temperaturas y la nieve en Barcelona y resto de Catalunya
El frío polar amenaza a Catalunya con nevadas a cotas bajas este viernes
La primera gran ola de frío polar de finales de este año empieza ya a notarse en toda la Península con una bajada de temperaturas que se prolongará hasta el fin de semana tanto en Catalunya como en el conjunto de España. Los termómetros han empezado a desplomarse a mediados de semana y ya son muchos puntos que están amaneciendo bajo cero.
La nieve amenaza con hacer acto de presencia incluso a cotas bajas entre la tarde de este jueves y el viernes. EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la información meteorológica más destacada y las previsiones del tiempo que se vayan actualizando durante estos días.
El viento será moderado, con rachas muy fuertes, en el Pirineo, Empordà y en el tercio sur
El viento será moderado, con rachas muy fuertes, del noroeste en el Pirineo, Empordà y en el tercio sur, y flojo en el resto, aumentando a moderado en general al mediodía.
Ocho comunidades en alerta por nevadas que afectarán a autovías en el norte del país
Ocho comunidades están en alerta por nevadas, de las cuales Cantabria, Castilla y León, Navarra y País Vasco están en nivel naranja por riesgo importante y acumulaciones que podrán afectar a autovías como las que comunican a estos dos últimos territorios ante niveles que podrán superar los 10 centímetros a partir de 500 metros.
Asimismo, están en naranja, aunque por temporal marítimo, las comunidades de Cataluña y Baleares, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.
Por nevadas están también hoy en alerta otras cuatro comunidades en nivel amarillo (riesgo para ciertas actividades); se trata de Aragón, Asturias, Cataluña y La Rioja.
Temperatura bajo cero en casi todo el interior de la mitad norte y alrededor de los 5ºC en el litoral
La jornada de este viernes comienza con una temperatura por debajo de cero grados en casi todo el interior de la mitad norte. En el litoral se mueve alrededor de los 5°C y un poco por debajo en Ponent. La bajada más importante se ha dado en el Pirineo y distintos sectores del litoral, según informa el Meteocat.
Nieve en el Pirineo
Nieve en Puigcerdà
Imágenes del Meteocat.
Más frío y viento este viernes en Catalunya
La ola de frío polar traerá este viernes más frío en Catalunya, con bajadas de las temperaturas de hasta seis grados respecto a este jueves. A lo largo del día, aumentará la velocidad del viento, especialmente en el Empordà y el Pirineo, lo que incrementará la sensación de frío intenso. Para esta madrugada, se espera que la temperatura no suba de 0 grados en buena parte de la Catalunya central. Para el sábado, se espera un aumento de la temperatura, todavía baja para la época.
Asturias vive la primera gran nevada de la temporada
Asturias ha vivido este jueves la primera gran nevada del otoño en el puerto de Somiedo, uno de los techos de Asturias. Han caído cinco centímetros de nieve, pero la población ya se ha movilizado como si hubiera llegado el invierno.
Catalunya activa la prealerta por viento fuerte
Protecció Civil ha anunciado que activa el plan Ventcat en fase de prealerta por la previsión de rachas superiores a los 90 km/h desde el mediodía de mañana y hasta el mediodía de sábado en el Pirineo, Prepirineo y especialmente en el Alt Empordà.
Transportes activa el plan de viabilidad invernal por fuertes nevadas en Asturias
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha activado este jueves el plan de viabilidad invernal ante las fuertes nevadas previstas en Asturias, Cantabria y Castilla y León, con 541 quitanieves y más de 110.000 toneladas de fundentes, y ha llamado a extremar la precaución en las carreteras. El ministerio ha adoptado este protocolo ante la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por nevadas de nivel naranja para las tres comunidades mencionadas, un plan que se amplía hasta el viernes para los casos de Asturias y Cantabria. Por ello, el ministerio que dirige Óscar Puente ha realizado un llamamiento a la prudencia y a extremar las medidas de precaución al circular por carretera.
Alerta en Euskadi por nevadas a 500 metros este jueves y viernes
El Departamento vasco de Seguridad mantiene activado hasta la medianoche de este viernes, día 21, el Aviso Amarillo por nevadas en el interior, ya que la cota de nieve bajará hasta los 500-700 metros al final del día de hoy, para estar en torno a 400-500 metros de madrugada y subir hasta los 700-800 metros al final de la jornada de mañana. Según ha informado Euskalmet, este jueves se esperan chubascos débiles a moderados, muy abundantes en la vertiente cantábrica, con probabilidad de tormentas y granizo en la vertiente cantábrica durante la segunda mitad del día. Además, está activado el Aviso Amarillo por precipitaciones persistentes en la vertiente cantábrica, dado que se pueden acumular más de 60 l/m2 en 24 horas en puntos de la vertiente cantábrica.
