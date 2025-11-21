Nuevo incendio en otro restaurante de los hermanos Roca en menos de un mes: fuego en la cocina del Normal

Susto este viernes de madrugada en el Barri Vell de Girona por un incendio en el restaurante Normal de los Roca, que no ha causado heridos. Es el segundo fuego en un local de los hermanos en menos de un mes tras el registrado en el Restaurante Mas Marroch el 4 de noviembre.

Los Bomberos se desplazaron con seis dotaciones tras recibir el aviso, a las 00.30 horas, alertados de que salía humo de la parte superior del local, situado en la plaza del Oli e integrado en un edificio con dos escaleras.

A su llegada, los efectivos han constatado que muchos vecinos ya estaban evacuando sus viviendas por su cuenta y han acabado de sacar a todo el mundo, excepto a una persona con movilidad reducida que ha quedado confinada en su casa, en el cuarto piso.

Los Bomberos detectaron que algo ardía en el patio de luces y comprobaron que el origen del fuego era la chimenea del restaurante. Las chispas habían alcanzado a materiales cercanos y habían ido hasta el patio de luces.

El fuego se ha podido extinguir rápidamente --pocos minutos después de la una-- y, una vez apagado, se ha iniciado la ventilación y las tareas de revisión.

Un incendi al restaurant Normal, a mitjanit. Ningú a pres mal. Gràcies a @bomberscat i Policia municipal girona. Sap greu la molèstia als veïns i companys del mur mur. Res greu que no es pugui arreglar. intentarem obrir el mes aviat possible. Incendi a la cuina i poca destrossa. pic.twitter.com/TTtaD6iNIm — Josep Roca Fontané (@JosepPituRoca) November 21, 2025

Altillo y cocina

Durante la inspección, han encontrado restos de brasas activas en la chimenea, que han terminado de extinguir. A las dos de la madrugada, el local ya estaba ventilado y se pudo empezar la revisión de los pisos superiores. Por último, el fuego ha afectado al altillo del restaurante y parte de la cocina cercana a la campana, según han informado los Bomberos.

Los servicios de emergencia también han avisado a las compañías de suministro y han cortado las llaves de paso. A las seis y media, los vecinos han podido volver a casa. Aparte de los Bomberos, hasta la zona también se han desplazado la Policía Municipal de Girona y el SEM.

Se trata del segundo incendio en un establecimiento de los hermanos Roca: hace pocos días, en el restaurante Mas Marroch de Vilablareix, quemó completamente la cúpula de madera y otras estancias adyacentes.

Abrirán "lo antes posible"

Las reacciones no han tardado en hacerse oír. El hermano mediano de los Roca, Josep, informó del suceso a través de la red X, donde ha explciado que nadie había sufrido daños y ha agradecido el trabajo de los Bomberos y de la Policía Municipal de Girona.

También ha asegurado que no ha sido "nada grave que no se pueda arreglar" y que intentarán "abrir lo antes posible", detallando que el incendio se ha originado en la cocina y ha provocado "pocos destrozos". Además, ha lamentado "las molestias a los vecinos ya los compañeros del Muro" a raíz del incidente.