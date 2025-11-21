Ingresada en la UCI otra menor de 4 años tras recibir tratamiento en la misma clínica dental de Alzira

Una niña de 4 años permanece ingresada en la UCI Pediátrica del Hospital Clínico de València después de haber recibido tratamiento en la misma clínica dental de Alzira en la que, poco después, fue atendida la pequeña de 6 años que ha fallecido.

La menor que se encuentra hospitalizada llegó al Hospital de la Ribera, en Alzira, a las 15.11 horas del jueves 20 de noviembre. La niña presentaba un cuadro de fiebre, vómitos y somnolencia y fue evacuada en una ambulancia del SAMU hasta la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Clínico, donde continúa ingresada, según fuentes sanitarias.

Cómo ocurrieron los hechos

Los médicos que atendieron a ambas pequeñas relacionaron inmediatamente los dos casos, dado que llegaron al Hospital de la Ribera con menos de dos horas de diferencia. Primero lo hizo la niña de 4 años que está hospitalizada.

La menor arribó al centro hospitalario a las 15.11 horas del jueves. Había sido tratada en una clínica dental privada. Presentaba un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. Los facultativos la estabilizaron y, tras valorar su estado, decidieron que era mejor trasladarla en un SAMU hasta la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico de València. Allí sigue internada. Se desconoce su estado.

Menos de dos horas después, a las 16.52 horas, otra niña de 6 años llegó a Urgencias del Hospital de la Ribera. La pequeña también había recibido tratamiento en una clínica dental esa misma mañana. La clínica era la misma que en el primer caso.

Al parecer, esta segunda menor se sintió indispuesta en casa y cuando llegó al centro sanitario, ya estaba en parada cardiorrespiratoria. Pese a que los médicos intentaron reanimarla, no pudieron hacer nada por salvarle la vida y finalmente declararon su fallecimiento.

Dadas las circunstancias en las que se había producido la muerte y la coincidencia con el caso que habían tratado apenas dos horas antes, informaron a las autoridades judiciales para que se investigase qué había sucedido.

La Conselleria de Sanidad ya ha ordenado la suspensión cautelar de la actividad de la clínica dental, que al parecer está ubicada en Alzira, hasta que se dilucide lo ocurrido.