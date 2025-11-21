Las muertes en accidentes de tráfico en Catalunya aumentan un 5% y los heridos graves, un 11%

Cada mes, entre 10 y 12 catalanes mueren en accidentes de circulación y la víctima puede ser cualquiera: conductor, copiloto, pasajero o peatón. Hasta el pasado 31 de octubre, 121 personas habían muerto en la red viaria interurbana catalana en 113 accidentes mortales, 9 de ellos solo en octubre, mientras que en el mismo periodo de 2024 fueron 115 en 107 siniestros. De esta forma, el número de víctimas mortales ha aumentado un 5,2%. Sin embargo, comparado con 2019 —año de referencia del Plan de Seguridad Viaria del Servei Català de Trànsit— los fallecidos en carreteras catalanas han descendido un 22%.

Pese al ligero aumento de la mortalidad, el dato que más preocupa es el de los heridos graves. En los primeros diez meses de 2025, el número de personas heridas de gravedad en siniestros de circulación en Catalunya ha crecido un 11%: 725 frente a las 655 del año pasado. Muchas de ellas quedan con secuelas permanentes. La comisaria Mónica Luis, jefa de la Comisaría General de Movilidad de los Mossos d'Esquadra, llama especialmente la atención sobre los choques frontales en carreteras secundarias sin carriles desdoblados: "Si circulas en condiciones normales y sigues tu carril, no hay razón para invadir el sentido contrario", advierte.

Los Mossos instan a tomar conciencia de los riesgos de conducir: "En el 90% de accidentes interviene el factor humano"

La comisaria remarca la importancia de concienciar al conductor sobre los riesgos que implica llevar un vehículo, tanto para él mismo como los pasajeros y para el resto de usuarios de la vía. "En el 90% de los siniestros en la carretera interviene el factor humano, como una distracción, circular a una velocidad excesiva o el consumo de alcohol y drogas", señala. "Todo lo que hace una persona al volante interfiere en cómo se comporta el vehículo", advierte.

El uso del teléfono móvil, tanto en marcha como en atascos, ha aumentado el riesgo de accidente

Uno de los elementos que más ha incrementado el riesgo es el uso del teléfono móvil. La comisaria explica que las distracciones se producen tanto a altas velocidades como en atascos o cuando se circula lentamente, momentos en que es habitual consultar el dispositivo, con el consiguiente riesgo de colisión. Sobre el resto de causas de siniestros, ha indicado que "en Catalunya, a diferencia de otras comunidades, raramente encontramos gente sin cinturón de seguridad; en cambio, en exceso de velocidad o tras consumir alcohol y drogas aún tenemos margen de mejora".

Mossos en controles de tráfico / Mossos

Perfil de las víctimas

De las 121 víctimas mortales en carreteras en lo que llevamos de año, el 44% pertenecían a los llamados "colectivos vulnerables": motoristas, peatones y ciclistas. Han muerto 37 motoristas, lo que supone siete menos que en el mismo periodo de 2024, mientras que se han registrado 12 peatones muertos, tres más que el año pasado.

Ante la siniestralidad de estos colectivos, Trànsit pide a motoristas, peatones y ciclistas que tengan una mayor percepción del riesgo en la carretera y al resto de usuarios "respeto y prudencia". Del resto de vehículos, 51 muertos viajaban en turismo, 9 en camión y 7 en furgoneta.

El 78% de los fallecidos y el 75% de los heridos son hombres

En cuanto al género, del total de fallecidos, 95 eran hombres (78%) y 26 mujeres (22%), y en los heridos graves la proporción es similar: 75% hombres y 25% mujeres. La comisaria ha destacado que aumentan las víctimas mortales entre los jóvenes, ya que 47 de los 121 fallecidos tenían menos de 35 años, mientras que en el mismo periodo de 2024 fueron 32. Dentro de las franjas de edad, el mayor número de víctimas mortales corresponde a la de 25 a 34 años (25).

Tipos de siniestro y vías más conflictivas

De los 113 accidentes mortales, 37 fueron salidas de vía, 30 choques frontales, 18 colisiones laterales, 10 empotramientos por detrás y 12 atropellos. Los Mossos señalan que la vía con más accidentes es la AP-7 (13), ya que registra el mayor volumen de circulación, seguida de la C-58 (9), la N-II (8) y la A-2 (7).

Una de las tareas más duras, reconoce Luis, es informar a los familiares del fallecimiento de sus seres queridos en un accidente de tráfico. Para ello cuentan con asesoramiento de psicólogos y siguen un protocolo con el Servei d'Emergències Mèdiques, además de sentarse con los afectados para explicarles cómo sucedió el siniestro. "Entender suele ayudarles a aceptar lo que ha ocurrido", remarca la comisaria, quien recuerda que también colaboran con el Servicio de Información y Atención a las Víctimas de Tráfico (SIAVT) de Trànsit, que atiende tanto a allegados de víctimas mortales como a lesionados, así como con el servicio Invictes, que pretende la inclusión de las víctimas de tráfico con heridas graves en su entorno social.

Pese a todo, la comisaria subraya la labor pedagógica que hacen cuando una patrulla para a un infractor y le explica los riesgos de su conducta al volante: "Nunca sabremos cuántas víctimas hemos evitado".