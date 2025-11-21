Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La ministra de Igualdad ve "esencial" la ayuda psicológica frente a la violencia machista

La ministra de Igualdad ve &quot;esencial&quot; la ayuda psicológica frente a la violencia machista

La ministra de Igualdad ve "esencial" la ayuda psicológica frente a la violencia machista

EFE

Zamora
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha calificado de "esencial" la ayuda y el acompañamiento psicológico que se ofrece a las víctimas de la violencia machista, porque las mujeres sufren "miedo, incluso terror", hasta el punto de llegar a culpabilizarse.

Redondo, que ha asistido en Zamora al I Congreso Regional de Violencia de Género que organiza el Colegio de Psicología de Castilla y León, ha destacado la importancia de los centros de crisis 24 horas que el Gobierno ha impulsado, con 59 instalaciones que ofrecen atención de emergencia en toda España y que constituyen un recurso "muy cercano, muy accesible a todas las mujeres que sufren violencias sexuales o violencias machistas".

Ana Redondo ha advertido que se acerca una época del año como el de las fiestas navideñas que es cuando se producen entre el 25% y el 30% de los asesinatos por violencia machista, "probablemente por la situación familiar", ya que en navidades es más fácil que se dé ese contacto con el agresor y cierto acercamiento, ha explicado.

En esas situaciones, muchas de las víctimas no pueden alzar la voz por la situación de "terror" que sufren, por lo que ha invitado a que lo hagan las personas que forman parte de su entorno familiar, laboral o de sus amistades y que conocen esa situación que "tienen que denunciarla para que todos los mecanismos de protección se pongan en marcha".

Salvar vidas

La ministra de Igualdad ha puesto de relieve la importancia de que el entorno de la víctima pongan sobre la pista a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las distintas administraciones de cara a proteger a las mujeres que sufren esas situaciones de violencia para que, entre todos, ser "capaces de llegar a tiempo para salvar vidas".

Ha asegurado además que el Gobierno está "absolutamente comprometido" con tender hacia una sociedad libre de violencia de género y para ello, en lo que respecta a Castilla y León, se ha pasado de destinar el año pasado 10,2 millones de euros a 11,7 este año a esa materia, con el fin de seguir incrementando recursos.

El I Congreso Regional de Violencia de Género que organiza el Colegio de Psicología de Castilla y León reúne a profesionales de esa y otras disciplinas como personal sanitario, policías, sociólogos, fiscales, abogados o periodistas para abordar el problema de la violencia machista desde una perspectiva multidisciplinar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
  2. El médico de la 'casa de los horrores', a sus hijas: 'Dime quién te ha desvirgado, puta
  3. Beca MEC 2025-2026: consulta aquí la cantidad que te corresponde y cuándo la cobrarás
  4. Los problemas de los profesores con alumnos y familias van al alza: solo el 4% de docentes están 'tranquilos' en clase
  5. Lengua de frío ártico: aviso en Barcelona y resto de Catalunya
  6. Este es el kit de emergencias que recomienda Protecció Civil en Catalunya
  7. Catalunya dejará de hacer los exámenes de competencias básicas en todos los centros
  8. OLA DE FRÍO POLAR | Última hora de la bajada de temperaturas y las nevadas en Catalunya y el resto de España

El sistema inmunológico afectaría a la depresión tanto como la química cerebral

El sistema inmunológico afectaría a la depresión tanto como la química cerebral

Más de 200 personas participan en un simulacro de accidente aéreo en el aeropuerto de Lleida-Alguaire

Más de 200 personas participan en un simulacro de accidente aéreo en el aeropuerto de Lleida-Alguaire

Al menos dos atrapados tras un derrumbe en una mina de Asturias

Al menos dos atrapados tras un derrumbe en una mina de Asturias

La Generalitat valenciana filtra por error centenares de correos de afectados de la dana

La Generalitat valenciana filtra por error centenares de correos de afectados de la dana

Las muertes en accidentes de tráfico en Catalunya aumentan un 13%, y los heridos graves, un 17%

Las muertes en accidentes de tráfico en Catalunya aumentan un 13%, y los heridos graves, un 17%

Una jueza considera violencia machista la sustracción de menores si busca dañar a la madre

Una jueza considera violencia machista la sustracción de menores si busca dañar a la madre

Anatomía psicológica de los cazadores de los 'safaris humanos' de Sarajevo: el perfil inquietante de quien mata por placer

Anatomía psicológica de los cazadores de los 'safaris humanos' de Sarajevo: el perfil inquietante de quien mata por placer

La ministra de Igualdad ve "esencial" la ayuda psicológica frente a la violencia machista