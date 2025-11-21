La ministra de Igualdad ve "esencial" la ayuda psicológica frente a la violencia machista

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha calificado de "esencial" la ayuda y el acompañamiento psicológico que se ofrece a las víctimas de la violencia machista, porque las mujeres sufren "miedo, incluso terror", hasta el punto de llegar a culpabilizarse.

Redondo, que ha asistido en Zamora al I Congreso Regional de Violencia de Género que organiza el Colegio de Psicología de Castilla y León, ha destacado la importancia de los centros de crisis 24 horas que el Gobierno ha impulsado, con 59 instalaciones que ofrecen atención de emergencia en toda España y que constituyen un recurso "muy cercano, muy accesible a todas las mujeres que sufren violencias sexuales o violencias machistas".

Ana Redondo ha advertido que se acerca una época del año como el de las fiestas navideñas que es cuando se producen entre el 25% y el 30% de los asesinatos por violencia machista, "probablemente por la situación familiar", ya que en navidades es más fácil que se dé ese contacto con el agresor y cierto acercamiento, ha explicado.

En esas situaciones, muchas de las víctimas no pueden alzar la voz por la situación de "terror" que sufren, por lo que ha invitado a que lo hagan las personas que forman parte de su entorno familiar, laboral o de sus amistades y que conocen esa situación que "tienen que denunciarla para que todos los mecanismos de protección se pongan en marcha".

Salvar vidas

La ministra de Igualdad ha puesto de relieve la importancia de que el entorno de la víctima pongan sobre la pista a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las distintas administraciones de cara a proteger a las mujeres que sufren esas situaciones de violencia para que, entre todos, ser "capaces de llegar a tiempo para salvar vidas".

Ha asegurado además que el Gobierno está "absolutamente comprometido" con tender hacia una sociedad libre de violencia de género y para ello, en lo que respecta a Castilla y León, se ha pasado de destinar el año pasado 10,2 millones de euros a 11,7 este año a esa materia, con el fin de seguir incrementando recursos.

El I Congreso Regional de Violencia de Género que organiza el Colegio de Psicología de Castilla y León reúne a profesionales de esa y otras disciplinas como personal sanitario, policías, sociólogos, fiscales, abogados o periodistas para abordar el problema de la violencia machista desde una perspectiva multidisciplinar.