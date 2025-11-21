Delito tipificado con hasta 5 años de cárcel
Agresión sexual a las puertas de la misa de Franco: un hombre toca los pechos a dos activistas de Femen
Las activistas protestaban ante la parroquia en la que se iba a celebrar un oficio en memoria del dictador
Las dos activistas de Femen que irrumpieron a pecho descubierto ante la puerta de la parroquia madrileña Doce Apóstoles, donde la familia de Francisco Franco y su fundación organizaron una misa con motivo del 50º aniversario de la muerte del dictador, sufrieron este jueves, 20-N, tocamientos y acoso por parte de uno de los congregados que llevaba una bandera franquista.
En las imágenes puede verse cómo mientras las activistas lanzan proclamas como "fascismo legal, vergüenza nacional" o "al fascismo, ni honor ni gloria", un individuo, con puro en mano, se acerca a ellas en varias ocasiones y, ante las decenas de cámaras, les toca el pecho sin por supuesto consentimiento. "Señor, que no toque, que no toque", le espetaron las activistas, que también recibieron empujones y insultos como "guarras" y perras". Finalmente, entre improperios, una mujer consiguió quitarles una de las pancartas que llevaban y las dos jóvenes se fueron del lugar.
Código penal
Tocar el pecho sin consentimiento está tipificado como agresión sexual. Si se considera que en el acto no hubo violencia o intimidación, el hombre podría enfrentarse desde una multa de mil euros hasta una condena de cuatro años de prisión. Si se entiende que sí hubo intimidación o violencia, la pena podría alcanzar hasta los cinco años de prisión.
