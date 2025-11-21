El bonito pueblo de cuento a media hora de Vic

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Naturaleza

Viladrau en una imagen de archivo

Viladrau en una imagen de archivo / Anna Mas

Los pueblos de Osona se convierten en uno de los mejores planes para la población catalana con la llegada del otoño. Las tardes cerca del mar ya han quedado atrás para dar la bienvenida -en unas semanas- a los árboles de tonos rojizos y a pequeños municipios donde reconectar con la naturaleza lejos del ruido de las grandes ciudades.

Viladrau es uno de aquellos pueblos auténticos que aún perviven en Catalunya, donde además de visitar la localidad, ofrece varias opciones de senderismo para disfrutar de la naturaleza, ya que allí están algunas de las rutas más icónicas del Parque Natural del Montseny.

Situado a media hora de Vic y a hora y media de Barcelona, no puedes perderte la Plaza Mayor, la iglesia de Sant Martí, el Arborètum -una especie de jardín botánico- y todas las calles de piedra que dan vida al centro histórico de Viladrau. Otro de sus atractivos es el senderismo, por lo que es muy recomendable la Ruta de las Fuentes, con decenas de cascadas naturales, apta para todos los públicos por su escasa dificultad.

Paisaje de leyenda 8 Cascada en el parque natural del Montseny, cerca de Viladrau.

Paisaje de leyenda 8 Cascada en el parque natural del Montseny, cerca de Viladrau. / EPC

Tierra de brujas

Visitar esta población es también la mejor opción para los amantes de la historia, ya que allí se protagonizó la mayor caza de brujas de Catalunya. 14 mujeres fueron asesinadas entre 1600 y 1622. «Dicen que la noche del 2 de noviembre de 1617 hubo una reunión de brujas en los bosques de Sant Segimon. Hacían pócimas, se ponían ungüentos, bebían infusiones de plantas y llegaban al éxtasis. Al cabo de unos días se produjo una granizada tremenda que destruyó todas las cosechas y a partir de aquí hubo una cacería de brujas, a las que se culpó de aquel desastre», explicó a El Periódico Imma Gómez, concejala de Cultura de Viladrau en 2015.

