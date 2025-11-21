Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo patrón delictivo

Detenidos unos padres en Girona por abandonar a su hijo para hacerle pasar por menor no acompañado

La Policía Nacional investiga si hay más casos similares en la provincia de familias que buscan obtener los beneficios asociados a esta situación administrativa

La Policía Nacional ha detenido a los padres de un menor en Girona por abandonarlo ante una comisaría con el objetivo de que fuera reconocido como menor extranjero no acompañado y obtener así los beneficios asociados a esta situación administrativa.

Los hechos se iniciaron cuando los agentes, durante el proceso de inscripción del menor en el registro de menores migrantes no acompañados, comprobaron que el pasaporte indicaba un domicilio en la ciudad de Girona, algo que generó sospechas. Tras las gestiones pertinentes, localizaron y detuvieron a los progenitores. Ambos quedaron acusados de abandono, favorecimiento de la inmigración ilegal y fraude a la Seguridad Social.

Una vez finalizadas las diligencias, los padres fueron puestos en libertad y el menor quedó bajo la tutela de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l’Adolescència (DGPPIA), que adoptó las medidas correspondientes y, finalmente, el menor fue reintegrado a sus padres.

Según la Policía Nacional, se trata del primer caso en Girona con este patrón delictivo, aunque siguen abiertas varias líneas de investigación para determinar si hay más casos similares.

Cabe recordar que el mismo cuerpo policial desmanteló una red de familias que en Tarragona utilizó a sus hijos para obtener 1,5 millones de euros haciéndolos pasar por menores no acompañados. Como en el caso de Girona, los 30 acusados acabaron detenidos por presunto abandono de menores, favorecimiento de la inmigración ilegal y fraude a la administración.

