El neonazi Pedro Varela cae del congreso de antivacunas y conspiranoicos organizado por Josep Pàmies en Balaguer

El centro del curandero Josep Pàmies en Balaguer (Lleida), Dolça Revolució, acogerá este fin de semana un congreso que, bajo el título de Ciencia y Espíritu, reunirá a una constelación de negacionistas y promotores de las pseudociencias entre los que destacan conferenciantes terraplanistas, antivacunas y hasta conspiranoicos de la dana. A última hora, y tras una campaña de protesta, se ha cancelado la conferencia del neonazi Pedro Varela, que fue dueño de la librería Europa y condenado en 2024 a 18 meses de prisión por enaltecimiento de crímenes contra la humanidad. "Se ha hecho de mutuo acuerdo –han explicado desde la organización, según recoge el diario 'Segre'–. Con todo el dolor de nuestro corazón le hemos tenido que decir que no venga a este congreso”, han añadido.

En un primer momento, recoge el diario de Lleida, el acto llevaba por eslogan “Salud, Historia, Cosmología, Geopolítica, Nazismo y Conciencia. La Última Batalla por la Verdad”. Junto con la caída del cartel de Varela –"la presencia de un ponente de ese perfil en un acto público es un paso trás en la dignificación de la memoria de las víctimas del fascismo”, había dicho la CGT local–, la palabra 'nazismo' también ha desaparecido de la promoción de este congreso cuyos organizadores venden así: “Nos robaron la salud. Nos reescribieron la historia. Nos vendieron una ciencia sin alma. Nos encerraron en una falsa cosmología. Y ahora, bajo la máscara de la Agenda 2030, pretenden rediseñar la realidad entera”.

"Control global"

“Nos reunimos quienes ya no creemos en las versiones oficiales. Médicos silenciados, investigadores marginados, periodistas perseguidos, científicos insumisos y guerreros de la conciencia –afirman–. Todos alzando la voz en una sola dirección: la libertad del ser humano frente al control global". En suma, entre los conferenciantes figuran promotores de conspiraciones varias y de terapias pseudocientíficas, terraplanistas, reptilianos o defensores de la existencia de los ovnis. Uno de ellos llegó a decir que la dana de Valencia había sido provocada e insinuó que lo habían hecho para perjudicar la cosecha de naranjas y favorecer a los campesinos marroquís.

En total habrá 14 conferenciantes y el aforo está completo: asistirán 600 personas que han pagado una inscripción de 50 euros, 30.000 euros en total.

Denuncia de Salut

Según avanzó este diario en octubre, la Conselleria de Salut ha interpuesto una querella contra Pàmies y su asociación, Dolça Revolució, por la promoción de la llamada ‘terapia de la lejía’, un método sin fundamento científico que es vendido comoa cura frente a todo tipo de enfermedades, incluido el autismo, y que se basa en la ingesta de un producto definido como "peligroso", "tóxico" y hasta "ilegal" por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Fuentes cercanas a la investigación confirman que la querella ha sido admitida a trámite y que el juzgado ya ha citado a declarar a los investigados, que comparecieron por primera vez la semana pasada en los juzgados de Balaguer (Lleida). Se trata del último paso tras años de reprimendas administrativas, expedientes sancionadores y multas impagadas.