Accidente en el Bages
Muere el conductor de una furgoneta al salirse de la vía en la B-431 en Avinyó
EP
BARCELONA
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
El conductor y único ocupante de una furgoneta ha muerto este viernes por la tarde al salirse de la vía en la B-431 en Avinyó (Bages) por causas que todavía se están investigando.
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado de que el accidente se ha producido en el punto kilométrico 47,5 en Avinyó a las 19.13 horas y se han activado tres patrullas de los Mossos d'Esquadra, dos dotaciones de Bombers de la Generalitat y diversas unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Con esta víctima ya son 131 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas este año, según los datos provisionales.
- Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
- El médico de la 'casa de los horrores', a sus hijas: 'Dime quién te ha desvirgado, puta
- Beca MEC 2025-2026: consulta aquí la cantidad que te corresponde y cuándo la cobrarás
- Los problemas de los profesores con alumnos y familias van al alza: solo el 4% de docentes están 'tranquilos' en clase
- Lengua de frío ártico: aviso en Barcelona y resto de Catalunya
- Este es el kit de emergencias que recomienda Protecció Civil en Catalunya
- Catalunya dejará de hacer los exámenes de competencias básicas en todos los centros
- OLA DE FRÍO POLAR | Última hora de la bajada de temperaturas y las nevadas en Catalunya y el resto de España