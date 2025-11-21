La investigación de los accidentes de tráfico mejoran en Catalunya gracias a las 'cajas negras' de los vehículos

El Event Data Recorder (EDR) o 'caja negra' de los vehículos ha revolucionado la investigación de los accidentes de tráfico. Este dispositivo registra los datos técnicos en los segundos previos, durante y después de un siniestro, por lo que los agentes de Mossos d'Esquadra de la División de Tráfico disponen de más información a la hora de analizar lo sucedido.

Hace un año que la normativa de la Unión Europea obliga a todos los fabricantes a incorporar de serie en los vehículos nuevos matriculados este EDR, aunque ya se aplicaba desde 2022 en algunos modelos. Estas 'cajas negras' registran datos técnicos como la velocidad, intensidad de la frenada, si los ocupantes llevaban cinturón de seguridad, la aceleración o la dirección del volante, entre otros, desde los 30 segundos previos al siniestro hasta las 5 posteriores. Toda esta información se almacena en esas 'cajas negras'.

La incorporación de esta tecnología ya se deja sentir. Lo confirman a EL PERIÓDICO los Mossos d'Esquadra encargados de investigación viaria, que explican que han notado un cambio sustancial desde que los vehículos disponen de EDR. Los agentes han ganado en "precisión" para determinar las causas de los siniestros graves y mortales y han intensificado el análisis de estos registros. Actualmente, el 30% de los vehículos implicados en accidentes ya cuentan con esta tecnología.

En declaraciones a este diario, el inspector Francesc Parra, responsable de la División de Investigación Viaria, y la subinspectora Mónica Carafí, jefa del Área Central de Investigación de Accidentes de Tráfico de Mossos, remarcan la importancia de contar con esta "información extra y muy válida" para conocer las causas del siniestro.

Agentes de Mossos indagando las causas de un accidente / Mossos

Cuando se produce un siniestro con vehículos que cuentan con 'caja negra', los Mossos reclaman los datos a los fabricantes para incorporarlos en los atestados y establecer la responsabilidad de cada conductor implicado en el accidente. "Cada vez tenemos más herramientas para descubrir lo que ha ocurrido en un accidente", destaca el inspector Parra.

Por el momento, la normativa no permite a los investigadores pedir la información registrada y almacenada por otros sistemas del vehículo, como las cámaras traseras o los navegadores.

Drones para investigar

Los factores que intervienen en un accidente de tráfico son múltiples, por lo que los investigadores no siguen siempre un mismo patrón, pese a que en el 90% de los casos detrás del siniestro está el factor humano. Para establecer las causas, los agentes disponen de varias herramientas que les sirven, por un lado, para conseguir datos objetivos sobre lo sucedido en la carretera cuando hay un accidente grave o mortal y, por otro, para analizar la información obtenida.

Imagen de una reconstrucción de un accidente por parte de Mossos / Mossos

La subinspectora Carafí remarca que la tecnologa les permite hacer reconstrucciones de accidentes con una "base científica" para después presentarlas en el juzgado correspondiente, ya que cada siniestro tiene "una derivada moral y legal, que puede acabar en una acusación penal". Por eso, destaca la importancia de establecer pruebas objetivas que ayuden en la investigación.

Para recopilar datos, los Mossos utilizan la reconstrucción visual junto a herramientas como la fotogrametría, una técnica que permite obtener información precisa de objetos y terrenos a partir de fotografías, creando modelos 2D y 3D mediante cálculos matemáticos. En los últimos años, la policía también ha incorporado drones con los que sobrevuelan los lugares del accidente, y a partir de las fotos y vídeos que captan se puede establecer la dinámica de un siniestro. A veces se usan sistemas láser y estaciones topográficas para medir.

Aplicar la física

Con la información obtenida se establecen simulaciones virtuales en 3D que ayudan a recrear el accidente. Se hace con un escáner láser que permite detallar la velocidad de los vehículos, las marcas de neumáticos de la frenada, el tipo de calzada, el impacto y los daños causados en los coches o motos implicados así como el punto de vista de cada conductor. De esta forma se conoce la evolución real del accidente. Los Mossos señalan que para estas investigaciones "aplicamos la física" para reconstruir los hechos con una alta fiabilidad.

Junto con las labores de prevención y gestión del tráfico, los Mossos de la Comisaría de Movilidad también se encargan de estas investigaciones de siniestros mortales y graves en coordinación con la fiscalía especializada. La comisaria Mónica Luis, jefa de la Comisaría General de Movilidad, recuerda que los vehículos han cambiado mucho en los últimos años incorporando más tecnología, por lo que ofrecen información objetiva sobre el accidente y la actuación del conductor que la policía debe conseguir con "garantías jurídicas".