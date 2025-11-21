Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incidente en la SE-30 a la altura del Puente del Centenario

Cae un váter portátil desde lo alto de un puente altísimo de Sevilla e impacta contra una carretera llena de coches

El aparatoso suceso ha tenido lugar en la tarde de este jueves 20 de noviembre

Imagen de la caída del aseo portátil.

Imagen de la caída del aseo portátil. / tanqueta567 (TikTok)

Ramón Morales

Sevilla
Un váter portátil ha caído desde lo alto del Puente del Centenario de Sevilla y ha quedado destrozado al impactar contra el suelo entre los coches en la carretera SE-30, según informa a este periódico el servicio de emergencias 112.

Los hechos han tenido lugar este jueves en torno a las 17.23 de la tarde, cuando se recibieron las primeras llamadas alertando del suceso, que afortunadamente no ha dejado heridos ni daños materiales.

Al parecer este aseo portátil estaba colocado en una grúa arriba del puente, se descolgó y cayó a plomo a la carretera, cuando había bastante tráfico en la vía. La Guardia Civil acudió al lugar y los hechos están siendo investigados por las fuerzas de seguridad.

Recordemos que actualmente el Puente del Centenario de Sevilla se encuentra en plenas obras de sustitución de los tirantes con el avance de los trabajos de ampliación del tablero del puente y nuevas fases que incluyen el desmontaje de elementos auxiliares.

