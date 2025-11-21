La otra cara del auge del comercio electrónico: los accidentes graves y mortales con furgonetas suben un 19% en Catalunya

En lo que llevamos de 2025 han muerto 7 ocupantes de furgoneta en accidente de tráfico en vías interurbanas en Catalunya, una cifra similar a las de 2024, cuando fueron 9 las víctimas mortales, según datos del Servei Català de Trànsit. Sin embargo, si comparamos el periodo entre enero y febrero de 2024 y 2025 se ha producido un incremento aproximado del 19% de los siniestros graves y mortales con furgonetas implicadas.

Desde la pandemia el comercio electrónico ha supuesto un importante aumento de las ventas y con ello ha aumentado el transporte de mercancías con vehículos de menos de 3.500 kg, como son las furgonetas, así como el parque móvil existente de esta tipología de vehículos, ideales para el reparto de paquetería. "Por eso hay más accidentes", señalan desde la División de Tráfico de los Mossos d'Esquadra. Añaden que "la alarma salta cuando son más graves o se registran más positivos de drogas o alcohol en este colectivo, ya que son conductores profesionales".

Las distracciones vinculadas al uso del móvil mientras se conduce son la principal causa de accidentes

Los Mossos focalizan sus inspecciones en los repartidores que suelen hacer largas distancias, ya que las furgonetas no tienen medidas de control como los camioneros, que disponen de un tacógrafo por el que están obligados a parar cada cierto tiempo para descansar. Por eso, los agentes suelen establecer estos controles en puntos por los que pasan furgonetas con rutas más largas, como la A-2 para detectar los que hacen el trayecto entre Barcelona y Madrid o de Barcelona a Zaragoza, y también en vías usadas para el transporte dentro de Catalunya. Se trata de controles de alcohol y drogas en los que también se constata si hay un "exceso de conducción" por parte del transportista.

"Con el estrés de hacer el reparto y llegar a tiempo, los transportistas se distraen, especialmente con el móvil" Ramon Lamiel — Director del Servei Català de Trànsit

En declaraciones a EL PERIÓDICO, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, señala que entre las causas concurrentes en los accidentes de furgonetas está la distracción, principalmente vinculadas al uso del teléfono móvil mientras se circula. "Probablemente es por toda la actividad laboral que deben programar, llegar a tiempo y revisar", indica Lamiel. "Con el estrés de hacer el reparto, los transportistas se distraen, especialmente con el móvil", diagnostica.

Remarca Lamiel que en los cursos de recuperación de los puntos del permiso de circulación cada vez hay más conductores de furgoneta que los han perdido.

En lo que va de año, ha habido 1.853 siniestros con furgonetas y camiones implicados en vías interurbanas catalanas

Del total de 1.853 siniestros con furgonetas y camiones implicados en zona interurbana este año en Catalunya, 629 fueron por infracciones de una norma de circulación y 476 por distracciones. Este 2025, han muerto 10 ocupantes de camiones y 7 de furgoneta en accidente de tráfico en zona interurbana. En el mismo período del año pasado perdieron la vida 5 camioneros y 9 conductores de furgoneta.

Dentro de las campañas preventivas para evitar conductas de riesgo en la red viaria catalana, esta semana el Servei Català de Trànsit en coordinación con Mossos d'Esquadra y diversas policías locales harán una actuación para controlar la siniestralidad de camiones y furgonetas.

En concreto se vigila a transportes pesados y ligeros de mercancía para evitar factores de riesgo importantes en la movilidad como la velocidad, el consumo de alcohol y drogas, las distracciones y el uso de elementos de seguridad pasiva. También controlarán otros aspectos como las características del vehículo (exceso de peso, seguridad de la carga y estiba o posibles defectos técnicos), el tiempo de conducción y descanso del conductor (tacógrafo) y que la documentación sea la correcta y esté vigente.

En la campaña policial del pasado año por este tipo de transporte, se efectuaron en una semana 433 controles policiales a camiones y furgonetas, se impusieron 1.570 denuncias y 22 vehículos fueron inmovilizados.

Trànsit recuerda que el mantenimiento de los vehículos, respetar los límites de velocidad, evitar distracciones, así como descansar cada dos horas cuando se realicen trayectos de largo recorrido para evitar una acumulación de fatiga, son medidas primordiales para mejorar la seguridad vial de los conductores de camiones y furgonetas.