600 pastillas de jabón con metanfetamina y droga oculta en la chimenea: cae una banda de narcos en Granollers

La Policía Nacional ha detenido en Granollers a tres acusados de pertenecer a una banda de narcotraficantes que operaba en esta zona y que almacenaba grandes cantidades de droga en sus viviendas familiares, en las que convivían con sus hijos menores de edad. Los investigadores remarcan la alta peligrosidad de los sospechosos por ser "muy violentos" y podían portar armas, ya que "se dedicaban a dar vuelcos a bandas criminales rivales".

La Brigada Local de Policía Judicial de la comisaría de Mataró comenzó la investigación en abril pasado tras detectar que se compraba, vendía o almacenaba algún tipo de droga en dos domicilios de Granollers y en otro de Canovelles, además del cultivo de marihuana por la defraudación de fluido eléctrico.

En el interior de la vivienda principal, donde residía un matrimonio arrestado junto a sus hijos menores de edad y otro acusado se encontró oculto en el interior del tubo de la chimenea, en un lugar de difícil acceso, la droga y más de 35.000 euros en efectivo empaquetados.

En los registros domiciliarios los agentes han requisado 2,175 kilogramos de metanfetamina, 1.100 gramos de cocaína, 3,148 kilogramos de sustancia de corte y dos fardos con 600 pastillas de jabón de 200 gramos cada una mezcladas con sustancia metanfetamina.

En los registros se contó con la unidad especializada de Guías Caninos dónde los perros marcaron como positivo la sustancia estupefaciente aprehendida y los dos fardos que contenían las 600 pastillas de jabón. Personal técnico de una compañía eléctrica pudieron comprobar que las tomas de fluido eléctrico de los domicilios registrados eran fraudulentas con una precaria acometida con riesgo de incendio, restableciendo su normal funcionamiento.

En los asaltos a las viviendas participaron efectivos del Grupo Operativo Espacial de Seguridad GOES, la Unidad de Intervención Policial UIP y el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas GOIT, con apoyo de Sistemas Especiales (drones) por la peligrosidad de los sospechosos.

Los agentes también encontraron un coche de los sospechosos que estaba “caleteado” para transportar droga. La manera de activar el sistema de apertura de la caleta consistía en encender las luces y apretar uno de los botones del salpicadero, de esta forma saltaba automáticamente el enganche de una tapa que estaba detrás de la radio.

Los tres detenidos están acusados de los delitos de tráfico de droga, pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico. Dos de ellos han ingresado en prisión provisional. Con esta actuación la Policía considera desarticulado un grupo de narcos muy peligroso en la zona.