Coger el tren en el Empordà, sinónimo de retrasos e incivismo: "El sentimiento de inseguridad es constante"

La red de Rodalies de Catalunya concentra más del 50% de las incidencias por vandalismo de todo el Estado. Carmen Montenegro, responsable de UGT del colectivo de comerciales e interventores de Renfe, describe una situación límite: "En la línea R11, la más conflictiva, que conecta Barcelona con Portbou (Alt Empordà), sufrimos agresiones verbales y físicas casi diariamente".

Explica que tuvo que recurrir al apoyo psicológico de la empresa después de un episodio violento, y asegura que su zona es la que recibe más alertas por estrés laboral. "El sentimiento de inseguridad es constante: viajeros bajo los efectos del alcohol o drogas, robos, peleas y, incluso, personas con armas blancas. Tenemos que hacer de policías sin serlo. Hace falta más presencia policial y recuperar la consideración de agente de la autoridad para proteger trabajadores y pasajeros", señala. Montenegro, interventora con años de experiencia, también denuncia desigualdades y carencia de apoyo: "Por el hecho de ser mujer, algunos viajeros ni te miran, ni te hablan. A veces tiene que salir el maquinista para ayudarme". Asegura que la problemática es generalizada en todo Catalunya: "Hago el R11, R12, R15 y R16, trabajo en todas las líneas. A los servicios regionales, hay menos interventores, y esto reduce los conflictos visibles".

Entre los profesionales del sector, apunta, la situación es conocida hasta el punto de que "ni el personal de seguridad quiere venir a trabajar a Catalunya. Conocen la situación y, con sueldos que no llegan a los 1.400 euros, no compensa", lamenta.

Según datos oficiales del Ministerio de Transportes, Renfe y Adif (2019–2024), Catalunya concentra el 52,1% de todas las incidencias de seguridad ferroviaria en España. La provincia de Barcelona lidera con 3.621, seguida de Tarragona y Girona. En cuanto a los delitos contra las personas, el 58,2% (4.417) también se producen en Catalunya.

"Los fines de semana, especialmente los sábados por la tarde, la situación se descontrola: la gente entra bebiendo, fumando y sin respetar las normas"

Además, Girona es la cuarta provincia con más apedreamientos a trenes (54 casos), solo superada por Sevilla, Vizcaya y Barcelona. Estos datos evidencian una situación crítica y continuada. La situación que describe Carmen Montenegro en la línea R11 no es un caso aislado.

Ante este escenario, el sindicato ha trasladado a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, una propuesta concreta para incluir en la futura ley ferroviaria catalana. Según ha explicado Xavier Rivada, responsable del Área interna del Sector Ferroviario de FeSMC-UGT Catalunya, la iniciativa pretende recuperar la condición de agente de la autoridad para el personal ferroviario, así como establecer mecanismos específicos de protección jurídica ante agresiones y amenazas.

Recuperar la condición de agente de seguridad

La propuesta ha sido trabajada conjuntamente con las secciones sindicales de Renfe, FGC, Metro de Barcelona, Trambaix y Trambesòs, e incluye tres puntos clave. Primeramente, reforzar el reconocimiento jurídico del personal ferroviario de acuerdo con sus funciones y su papel clave en la movilidad del país. En segundo lugar, establecer un régimen específico de protección legal ante agresiones y amenazas y, en tercero, impulsar desde la Generalitat las modificaciones legales estatales necesarias para recuperar el reconocimiento penal como colectivo especialmente protegido.

UGT considera que esta reforma es una oportunidad para blindar los derechos y la seguridad de los profesionales del transporte ferroviario, en un momento en que las agresiones físicas y verbales aumentan.

Víctor Rivada, responsable sindical de UGT en Renfe en la provincia de Girona, también denuncia la inseguridad creciente en la red de Rodalies, especialmente en verano. En Figueres, por ejemplo, los controles se centran a menudo en aspectos puntuales, pero no abordan el problema estructural de seguridad en las estaciones y dentro de los convoyes. Alerta de que "hay puntos negros que se convierten en focos de conflicto, como Llançà, durante los meses de verano. Cada día nos encontramos con pasajeros que suben fumando, robos dentro de los trenes y peleas constantes. Los fines de semana, especialmente los sábados por la tarde, la situación se descontrola: la gente entra bebiendo, fumando y sin respetar las normas. Cuando llamamos a la policía, tardan demasiado y los viajeros acaban frustrados".

Reconoce que, a pesar de que la presencia de seguridad ayuda, a menudo se encuentran solos ante el conflicto: "Psicológicamente, cada día te preguntas: '¿Qué me encontraré hoy?'." También señala que la falta de puntualidad agrava el malestar: "Los usuarios llegan enfadados, y cada vez somos tratados con más desprecio. La tensión crece y Renfe no pone los medios necesarios".

"Entre Figueres y Portbou, no hay controles ni vigilancia; la gente sube sin billete, y nosotros somos el único filtro"

Finalmente, advierte del riesgo para las trabajadoras: "La empresa apuesta por incorporar más mujeres, pero se acaban sintiendo desprotegidas y es inaceptable". Con un año y medio como interventora a Figueres, Antònia Palomares (nombre ficticio) denuncia la inseguridad constante en la línea R11: "Entre Figueres y Portbou, no hay controles ni vigilancia; la gente sube sin billete, y nosotros somos el único filtro". Explica que ha recibido escupitajos, insultos y amenazas: "Que me digan 'hija de puta' es el pan de cada día. He normalizado situaciones que no tendrían que serlo". Un día, un pasajero le dio un golpe y la increpó violentamente. "Eran dos hombres. Aguanté, pero después me encerré en la cabina a llorar. Si llamas a los Mossos, tardan horas".

"En Figueres cuesta cubrir plazas"

La carencia de personal agrava la situación: "Aquí cuesta cubrir plazas. Tienes que ser muy fuerte para aguantar, pero después me cerré en la cabina a llorar. Si llamas a los Mossos, tardan horas". "Te sientes completamente sola". Por eso reclama más seguridad y reconocimiento: "Lo que aquí vivimos, en otros lugares de España no pasa". Cuando hace el último turno, el de las 23.30 horas, "ya ni salgo a pedir billetes. El miedo es constante". Relata situaciones límite: pasajeros que activan la alarma de emergencia porque el tren no para donde quieren, o rompen vidrios con un martillo. Lamenta que, mientras todo funcione aparentemente bien, "nadie piensa en el personal que hay dentro. Los que gestionan toman decisiones desde un despacho". Reivindica más seguridad, especialmente por las noches: "Ni nosotros ni los viajeros tendríamos que estar expuestos a esto", concluye.