Roser Batalla, ginecóloga galardonada en los Doctoralia Awards 2025: "Muchas mujeres solo acuden al ginecólogo cuando ya tienen síntomas"

La doctora Roser Batalla Gurrea, especialista Ginecología y Obstetricia, de Castelló, ha sido galardonada en los Doctoralia Awards 2025, unos galardones que destacan a quienes combinan excelencia clínica, cercanía humana y compromiso con el avance de la salud en España. En esta especialidad, había quince personas nominadas en toda España, de las cuales dos eran de Castellón. Además de la propia Roser Batalla, estaba nominada Sandra Viviana Ortega Wilkes, de la misma clínica Atella, que fue de hecho la ganadora de la anterior edición de Doctoralia, en 2024.

--¿Dónde cursó su especialidad?

--Soy licenciada en Medicina por la Universitat Autònoma de Barcelona y la especialidad de Ginecología y Obstetricia la cursé en el Hospital Clínic de València.

--¿Dónde ejerce en la actualidad?

--En 2011 abrimos un centro de ginecología en Castelló de la Plana junto con la doctora Sandra Ortega. En 2023 decidimos ampliar nuestro enfoque hacia una atención integral de la mujer y así nació Attella Clínica Integral de la Mujer. Contamos con un equipo de cinco ginecólogas y hemos incorporado nutrición, fisioterapia especializada en suelo pélvico, psicología, pediatría y fisioterapia pediátrica. Nuestra clínica se encuentra en la Calle Calderón de la Barca.

--¿Qué supone para usted haber recibido el reconocimiento?

--Ser reconocida en mi profesión es un orgullo y un estímulo. La ginecología-obstetricia es una especialidad que requiere una dedicación casi las 24 horas del día, con mucho esfuerzo y sacrificio. He tenido que renunciar a muchos momentos de la vida personal y familiar, por lo que recibir este reconocimiento es muy gratificante y me anima a seguir ofreciendo la mejor atención a mis pacientes.

--¿Cree que recientemente se está prestando mayor atención a la salud reproductiva femenina?

--Sí, cada vez hay más conciencia sobre la importancia de cuidar la salud reproductiva y de abordar de manera preventiva problemas que antes se detectaban tarde. La educación y el acceso a la información han hecho que las mujeres sean más proactivas en sus revisiones y decisiones sobre su salud.

--¿Qué etapas vitales son más críticas en la visita al ginecólogo?

--Todas las etapas de la vida de la mujer tienen su importancia, pero destacan la adolescencia, para educación y prevención; la edad reproductiva, para planificación familiar y control de posibles complicaciones; y la perimenopausia y menopausia, donde se abordan cambios hormonales, prevención de enfermedades crónicas y la salud ósea y cardiovascular.

--Recomienda las revisiones ¿con qué periodicidad y objetivo?

--Recomiendo realizar revisiones ginecológicas al menos una vez al año. El objetivo es la prevención y detección temprana de cualquier alteración, así como ofrecer información y apoyo personalizado sobre anticoncepción, fertilidad, menopausia, salud sexual y bienestar general.

--Tradicionalmente la menopausia era como un tabú, pero actualmente se está prestando más atención ¿no es así?

--Exactamente. Antes se hablaba poco de la menopausia y sus síntomas, y además se percibía como una etapa negativa en la mujer, lo que generaba dudas y malestar innecesario. Hoy en día se trata de manera abierta, reconociendo que la menopausia es una etapa natural y maravillosa de la vida, con estrategias para mejorar la calidad de vida y abordar problemas hormonales, osteoporóticos y cardiovasculares.

--Debería prestarse atención a algún síntoma especial, en esta etapa, que nos debe hacer pedir una visita?

--Sí, cualquier cambio significativo como sofocos intensos, alteraciones del sueño, cambios en el ánimo o sangrados irregulares debe ser consultado con la ginecóloga. La prevención y el diagnóstico precoz son claves para mantener una buena calidad de vida.

--¿En relación con la prevención del cáncer de mama, qué recomendaría?

--Recomiendo la autoexploración regular, mamografías según la edad y factores de riesgo, siempre indicadas por la ginecóloga. La detección temprana es fundamental para un tratamiento eficaz y una mayor probabilidad de supervivencia.

--¿Cree que existe suficiente conciencia acerca de la importancia de acudir al ginecólogo? ¿por qué?

--Aún queda trabajo por hacer. Muchas mujeres acuden solo cuando presentan síntomas, y la prevención sigue siendo un área en la que debemos incidir. Ir a la revisión anual es más importante de lo que parece: en muchas ocasiones hemos detectado patologías no manifiestas gracias a revisiones rutinarias. La educación y la accesibilidad a revisiones periódicas son esenciales para abordar la salud femenina de manera integral y a tiempo.

--Si algo no le he consultado y nos lo quiera destacar...

--Me gustaría destacar la importancia de un enfoque integral de la salud femenina: no solo centrarse en la ginecología, sino también en nutrición, salud mental, fisioterapia y bienestar general. Atender a la mujer en su totalidad permite mejorar su calidad de vida y prevenir complicaciones a largo plazo.