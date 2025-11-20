Más radares y más controles de velocidad en la AP-7 en Terres de l'Ebre para parar el incremento de víctimas mortales

En lo que llevamos de año en la AP-7 se han producido 15 víctimas mortales en siniestros, una cifra que es más del doble que en 2024. El colectivo con más afectación es el de camioneros, ya que en lo que llevamos de año han muerto 10 en la red viaria catalana, cuando el año pasado fueron la mitad. Además, en las últimas semanas se han producido tres accidentes importantes en el sur de Tarragona, en un tramo con solo dos carriles, prácticamente idénticos y que han implicado a varios camiones. En uno de ellos se cerró la 30 horas la autopista cerrada al tráfico en sentido norte.

Por eso, el Servei Català de Trànsit y los Mossos d'Esquadra han establecido que el principal punto negro es un tramo en les Terres de l'Ebre entre Amposta y Calafat. En este sentido, la consellera d'Interior Núria Parlon ha presentado este jueves diversas medidas para reducir la siniestralidad en esta zona así como el número de víctimas mortales y graves. Principalmente, se incidirá sobre vehículos pesados y sobre colectivos vulnerables, como motoristas

Las actuaciones principales será una reducción de la velocidad en el tramo entre Calafat y Amposta, sentido sur, ya que la mayoría de accidentes se dan en esta orientación. Los camiones pasarán a circular a un máximo de 80 y los turismos a 100. Para controlar que se cumpla la normativa Trànsit colocará destinará varios de los nuevos seis carros radar que se han adquirido a esta zona, además de colocar otros en línea.

Los Mossos incrementarán los controles selectivos. Se usarán los 10 tacógrafos inteligentes que tiene el cuerpo para detectar infracciones vinculadas a la fatiga, que es una de las principales razones asociada a la accidentalidad. También harán dispositivos para detectar irregularidades en la ITV después de detectar que el 45% de los vehículos que paran tienen algún tipo de defecto, "aunque no todos grave", ha señalado Parlon.

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha remarcado que también se intensificarán los controles para detectar los incumplimientos por la prohibición de avances de vehículos pesados en esta zona. En concreto ha remarcado que en una semana de control, en la que pasan por este tramo 5.000 vehículos, se han detectado de media 90 incumplimientos. Lamiel ha destacado que la velocidad junto con las distracciones son las principales causas de siniestralidad detectada.

La policía también hará macrodispositivos en la zona para detectar infracciones. En este sentido, la subjefa de la División de Trànsit de los Mossos, Vanessa Bohé, ha indicado que en los controles de drogas y alcohol a vehículos pesados en Catalunya se han detectado un 26% de positivos mientras que se detectaron un 47% más de distracciones. Respecto a la AP-7 en la demarcación de Tarragona los Mossos han incrementado un 170% la actividad denunciadora.

Otras medidas que prepara Trànsit son inspecciones en empresas de transportes que acumulan infracciones por no respetar los turnos de descanso o excesos de velocidad, entre otras, y que se harán junto con la Inspección de Trabajo.

El plan también incluye acciones como la formación para los conductores extranjeros de camiones que canjean su carnet de conducir emitido en su país por uno español y que pasan muchas horas al volante. Parlon ha remarcado que han detectado que tienen "dificultades con las características de las vías por las que circulan" y por eso se quiere reforzar esta conducción con clases teóricas y prácticas.