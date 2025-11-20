Protección de Datos desmiente que las balizas V16 permitan rastrear o revelar datos del conductor

La Agencia de Protección de Datos ha emitido un comunicado para desmentir que las balizas V16, obligatorias para señalizar una emergencia en las carreteras a partir del 1 de enero de 2026, permitan revelar la identidad del conductor o del vehículo averiado. La aclaración pretende acallar buena parte de las críticas del movimiento anti balizas en internet, donde se vierten críticas hacia su precio, su utilidad, su obligatoriedad y también dudas sobre qué tipo de datos compartirán las balizas, que cuentan con un sistema de geolocalización.

Ante ello, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) precisa que las balizas, que sustituirán a los tradicionales triángulos a la hora de señalizar que hay un vehículo averiado en la carretera o que ha sufrido una emergencia, trasmiten "el lugar donde se encuentra el vehículo detenido y un identificador técnico del propio dispositivo". "Ese identificador no está asociado a una persona o matrícula, sin que exista un registro que vincule el dispositivo con la identidad de quien lo utiliza".

Asimismo, aclara que el comprador no tiene que dar sus datos personales a ninguna administración al adquirir el producto, por lo que la Dirección General de Tráfico (DGT) no conocerá a quién ha comprado el dispositivo.

"Mientras no se activa, la baliza no transmite ningún dato y, en caso de ser activada ante una situación de emergencia, la información que se envía no permitiría conocer quién es la persona que conduce ni reconstruir sus desplazamientos. La baliza emite una señal mientras está encendida y deja de hacerlo al apagarse, sin generar historiales de movimientos o envío de datos de manera continua", añade el comunicado.

Por último, la AEDP indica que la norma que regula las balizas obliga a que se destinen exclusivamente a la visibilización del vehículo accidentado y al envío de la ubicación de un incidente al activarse, "prohibiendo que incorporen funcionalidades adicionales".

Proyecto DGT 3.0

Las balizas forman parte del proyecto de movilidad inteligente DGT 3.0, que prevé la interconexión de todos los actores que forman parte del ecosistema de la movilidad, desde fabricantes de vehículos, navegadores y plataformas de trasporte público hasta los responsables de las obras, con el fin de ofrecer información del tráfico y de las posibles incidencias, como vehículos averiados, accidentes o carreteras cortadas, a los conductores en tiempo real, a través de sus navegadores, para que puedan minimizar el riesgo de accidente o planificar mejor su ruta.

El proyecto nació en 2017 y la obligatoriedad de las balizas le dará un nuevo impulso, dado que los dispositivos se conectan a DGT 3.0 y transmiten la ubicación concreta del vehículo estacionado en tiempo real. Y esta información se compartirá, a su vez, con el resto de usuarios, de manera anticipada a que el conductor llegue al vehículo accidentado, para que este pueda estar prevenido y minimice el riesgo de accidente.