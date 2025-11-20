La preocupación por la imagen corporal se dispara entre los jóvenes españoles y crece 16 puntos en solo dos años

El último barómetro de Fad Juventud y la fundación Mutua Madrileña confirma que la preocupación por la imagen corporal se dispara entre los adolescentes y los jóvenes españoles. En solo dos años ha crecido casi 16 puntos porcentuales el número de chavales y chavalas de entre 15 y 29 años que se sienten muy o bastante preocupados por su aspecto. El porcentaje ha pasado de ser el 20,5% en 2023 al 35,9% en 2025, siendo las chicas las más agobiadas por la presión estética (44% frente al 27% de los chicos). Más de la mitad de los encuestados ha seguido una dieta para adelgazar alguna vez en su vida, especialmente las mujeres. Mientras, casi la mitad de ellos y ellas han adoptado un plan alimentario para engordar o ganar masa muscular, especialmente los varones.

Realizada a 1.511 jóvenes de toda España y presentada esta mañana en Madrid, la encuesta demuestra que, más allá de la presión estética, las nuevas generaciones se preocupan por su alimentación. Más de la mitad afirman que cuidan mucho o bastante lo que comen (18 puntos porcentuales más que en 2023) mientras que casi el 40% confiesa que la cuida poco y solo el 3%, nada. Son los chicos los que vigilan más sus buenos hábitos en la mesa y también las jóvenes a partir de 20 años.

“Los jóvenes se preocupan cada vez más por su salud física y adoptan hábitos saludables, lo cual es una buena noticia de cara a la prevención de enfermedades en un futuro”, destaca Lorenzo Cooklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña.

Más ejercicio físico

Además de velar por su alimentación, los jóvenes también practican más ejercicio físico. El 42% de los chicos y las chicas lo realiza casi a diario (10 puntos más que hace dos años y 20 más respecto a 2019) y solo el 11% admite no hacer ninguna actividad deportiva. Los hombres son claramente más activos: solo un 6% no entrena nunca frente al 16% de mujeres.

El informe de Fad concluye que casi 7 de cada 10 jóvenes ostentan un estilo de vida saludable, una cifra notablemente superior a la de los años anteriores y en la que no se observan apenas diferencias por género ni por edad.

Respecto a la salud mental, los indicadores mejoran respecto a los años posteriores a la pandemia, aunque siguen por debajo de los niveles de 2017 y 2019. El 43% de jóvenes no ha sufrido problemas de salud mental en el último año (7 puntos más frente a 2023) mientras que el 54% sí ha tenido algún malestar (5 puntos menos). Las chicas presentan más contrariedades emocionales que los chicos (6 de cada 10 frente a 5 de cada 10), y la incidencia aumenta a partir de los 20 años.

Cansancio y tristeza

Cansancio, apatía, problemas de concentración y tristeza son los malestares más comunes entre la juventud. También la somnolencia y la ansiedad, que es el único síntoma que no deja de aumentar desde 2021 hasta llegar a casi el 40% en 2025. Este porcentaje no indica necesariamente que el 40% de los jóvenes tengan un trastorno de ansiedad diagnosticado médica o psicológicamente porque incluye a los que, simplemente, perciben que la sufren.

La mayoría de chicos y chicas con trabas de salud mental o emocionales los comparten con alguien (algo básico para procesar el problema y comenzar a superarlo) aunque un 22% no lo hace. El silencio es algo más frecuente entre los hombres y entre quienes tienen de 15 a 19 años. Quienes sí hablan lo hacen sobre todo con su familia y círculo estrecho de amistades.

Más de siete de cada diez jóvenes que sufren un problema de salud mental no buscan ayuda profesional. El principal motivo para no hacerlo es el coste que supone dado que la atención psicológica no abunda en el sistema público de salud. España tiene siete psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes. También influyen el hecho de no considerar grave el problema, pensar que pueden resolverlo por ellos mismos o la vergüenza.

Entre quienes sí buscan ayuda profesional, la mayoría (sobre todo chicas) acuden al psicólogo para hacer terapia, un porcentaje algo menor opta por llamar a un médico psiquiatra y apenas un 6% pide una cita con su facultativo de cabecera. El 14% ha consumido psicofármacos en el último año con prescripción médica (especialmente, los que tienen entre 20 y 24 años) y el 6% lo ha hecho sin la receta de un profesional de la medicina.

El 21% de jóvenes tiene ideas autolesivas -hacerse daño de manera intencionada- con frecuencia y un 16% las lleva a cabo. Las autolesiones (no hay que confundirlas con intentos de suicidio) no están vinculadas con problemas severos de salud mental sino que son la expresión de un malestar emocional, una experiencia desagradable que el chaval o chavala es incapaz de gestionar, asumir y aceptar. Al hacerse un corte y sentir dolor físico, el joven se ‘olvida’ del dolor emocional que le atormenta.

Tras el aumento registrado entre 2019 y 2023, la ideación suicida desciende en 2025: el 43% de jóvenes la ha experimentado alguna vez y el 7% con mucha frecuencia frente al 48% y 13% de hace dos años. Entre las ideas suicidas más comunes destacan sentir que la vida no merece la pena o desear estar muerto.

Solo uno de cada 10 jóvenes no ha sentido soledad no deseada en el último año mientras que uno de cada cuatro la ha experimentado con frecuencia, lo que supone una ligera subida respecto a 2023. “Factores como la soledad, la incertidumbre o las desigualdades siguen afectando profundamente al equilibrio emocional de los adolescentes y los jóvenes. Avanzar en salud juvenil implica trabajar también por vínculos más sólidos y por entornos sociales que cuiden”, concluye la directora general de Fad, Beatriz Martín Padura.