La portada de EL PERIÓDICO del 21 de noviembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 21 de noviembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 21 de noviembre de 2025

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 21 de noviembre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
  2. El médico de la 'casa de los horrores', a sus hijas: 'Dime quién te ha desvirgado, puta
  3. Un juzgado concede una incapacidad para trabajar a una mujer de 80 años con enfermedad renal crónica
  4. Un nuevo control de camiones en la AP-7 acaba con 33 denuncias, la mayoría por exceso de velocidad
  5. Más allá de Rosalía, la religión repunta entre los jóvenes: 'Podemos hablar de brotes verdes y de luces
  6. Los problemas de los profesores con alumnos y familias van al alza: solo el 4% de docentes están 'tranquilos' en clase
  7. Lengua de frío ártico: aviso en Barcelona y resto de Catalunya
  8. OLA DE FRÍO POLAR | Última hora de la bajada de temperaturas y las nevadas en Catalunya y el resto de España

El juez deja en libertad con cargos al presidente del PP de Almería y suma ya 17 investigados por cobro de comisiones

El juez deja en libertad con cargos al presidente del PP de Almería y suma ya 17 investigados por cobro de comisiones

Sorteo Bonoloto del jueves 20 de noviembre de 2025

Resultados de la Primitiva del jueves 20 de noviembre de 2025

Revenden catálogos de juguetes de El Corte Inglés por hasta ocho euros en Wallapop tras agotarse en tiendas

Revenden catálogos de juguetes de El Corte Inglés por hasta ocho euros en Wallapop tras agotarse en tiendas