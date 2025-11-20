OLA DE FRÍO POLAR | Última hora de la bajada de temperaturas y las nevadas en Catalunya y el resto de España

La primera gran ola de frío polar de finales de este año empieza ya a notarse en toda la Península con una bajada de temperaturas que se prolongará hasta el fin de semana tanto en Catalunya como en el conjunto de España. Los termómetros han empezado a desplomarse a mediados de semana y ya son muchos puntos que están amaneciendo bajo cero.

La nieve amenaza con hacer acto de presencia incluso a cotas bajas entre la tarde de este jueves y el viernes. EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la información meteorológica más destacada y las previsiones del tiempo que se vayan actualizando durante estos días.

El mapa recién actualizado Informa el Meteocat: Bon dia!



Avui arrenquem el dia, de nou, amb un ambient força fred, encara que la T ha pujat a punts de la meitat sud del país, al litoral nord i a valls de Pirineu a conseqüència del vent. pic.twitter.com/ow4lLpUgqc — Meteocat (@meteocat) November 20, 2025

El frío y las nevadas pueden afectar a 7 carreteras de alta capacidad de la mitad norte peninsular La Dirección General de Tráfico ha advertido de que la entrada de una masa de aire de origen ártico durante los próximos dos días puede afectar a siete carreteras de alta capacidad. En concreto, las carreteras de alta capacidad que podrían verse afectadas son AP-66 (Asturias y León), N-630 (Asturias-León), N-621 (Cantabria-León), A-67 (Cantabria), AP-68 (Bilbao-Zaragoza), AP-1 (Burgos-Irún) y A-15 (Navarra). La DGT ha recordado a los conductores que, antes de iniciar su viaje, consulten las previsiones meteorológicas y el estado en el que se encuentran las vías, con motivo del acusado descenso térmico y nevadas en el tercio norte y oriental peninsular durante los próximos dos días que pueden afectar a la circulación por carretera.

Frío en otros puntos de España. como Murcia El paso de un frente que lleva asociado una masa de aire de origen marítimo ártico provocará un descenso generalizado tanto en las temperaturas máximas como mínimas, con valores que incluso serán más bajos de lo normal en la época de principios de invierno. Así lo ha avanzado el delegado territorial de AEMET Murcia, Juan Esteban Palenzuela en declaraciones a Europa Press, que ha precisado que este frente entrará este jueves y concluirá el domingo, cuando las diurnas se recuperarán. De manera que este episodio de invierno durará tan solo unos días y no se espera que se vayan a producir efemérides de máximas más bajas para este mes de noviembre, pero "se notará el frío". En la zona norte peninsular la entrada de este frente dará lugar a precipitaciones en forma de nieve, pero en la Región de Murcia no se esperan lluvias, aunque sí una bajada generalizada de las temperaturas hasta el domingo por la mañana, que será un día en el que las diurnas experimentarán un ascenso de forma significativa.

Temperaturas muy bajas ❄️ Arriba una onada de fred intens amb temperatures molt baixes els pròxims dies.



🧣 Protegeix-te seguint les recomanacions.



👉 https://t.co/NCrgrCUN8d pic.twitter.com/CVPaXGR1bw — Generalitat de Catalunya (@gencat) November 19, 2025

El mapa en Catalunya La presència del vent de mestral a les Terres de l'Ebre i de la tramuntana a l'Empordà dificulta que la temperatura baixi en aquests sectors. En canvi, a la resta del país l'ambient és fred, especialment al Pirineu on els valors, en general, se situen per sota dels 0 °C. pic.twitter.com/9XYdDxjJFI — Meteocat (@meteocat) November 20, 2025

Por debajo de cero La presencia del viento de mistral en las Terres de l'Ebre y de la tramontana en el Empordà dificulta que la temperatura baje en estos sectores. En cambio, en el resto del país el ambiente es frío, especialmente en el Pirineo donde los valores, por lo general, se sitúan por debajo de los 0°C. Informa el Meteocat.

Nieve artificial en las estaciones de esquí Las estaciones de esquí catalanas están aprovechando las bajas temperaturas del Pirineo para producir nieve artificial gracias a los cañones de nieve. Y es que las perspectivas de copiosas nevadas este fin de semana elevan las ganas de los esquiadores de anticipar la temporada.

Prealerta del plan Neucat en Girona ante el riesgo de nevadas en cotas bajas Protecció Civil de la Generalitat ha activado la prealerta del plan Neucat por posibles nevadas en las comarcas del Alt y el Baix Empordà, en la provincia de Girona. En un mensaje en 'X', ha alertado de que la cota de nieve se situará en los 300-400 metros, llegando incluso a los 200, pero no se esperan capas gruesas.

La importancia de llevar cadenas y neumáticos de repuesto La Dirección General de Tráfico recuerda también la importancia de si se va a circular por las zonas donde hay previsión de nevadas llevar instalados neumáticos de invierno, de todo tiempo o disponer de cadenas por si su utilización fuera necesaria. En los casos de que la nieve afecte a la circulación de las carreteras, Tráfico, para garantizar la fluidez y la seguridad vial, podrá establecer una serie de medidas, como restricciones a la circulación de vehículos pesados; restricciones a la circulación a otros vehículos que no cuenten con neumáticos de invierno, todo tiempo o cadenas; limitar la velocidad de circulación y prohibir adelantamientos; cortes totales preventivos; o seguimiento obligatorio de desvíos alternativos.