OLA DE FRÍO POLAR | Última hora de la bajada de temperaturas y las nevadas en Catalunya y el resto de España

El frío polar amenaza a Catalunya con nevadas a cotas bajas este viernes

4-12-2023. Barcelona (diferentes zonas) Imágenes recurso de la llegada del frío a Barcelona. Gente abrigada en diferentes puntos de la ciudad

4-12-2023. Barcelona (diferentes zonas) Imágenes recurso de la llegada del frío a Barcelona. Gente abrigada en diferentes puntos de la ciudad / Anna Puit / EPC

La primera gran ola de frío polar de finales de este año empieza ya a notarse en toda la Península con una bajada de temperaturas que se prolongará hasta el fin de semana tanto en Catalunya como en el conjunto de España. Los termómetros han empezado a desplomarse a mediados de semana y ya son muchos puntos que están amaneciendo bajo cero.

La nieve amenaza con hacer acto de presencia incluso a cotas bajas entre la tarde de este jueves y el viernes. EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la información meteorológica más destacada y las previsiones del tiempo que se vayan actualizando durante estos días.

