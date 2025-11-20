Los Mossos aumentan un 37% las sanciones a camioneros en la AP-7

Desde el pasado febrero los Mossos d'Esquadra han intensificado los controles a vehículos pesados que circulan por la AP-7 para garantizar que cumplen con la normativa en este tipo de transporte. En estos meses los agentes han incrementado un 37% denuncias por infracciones de todo tipo, principalmente las que están relacionadas con el tiempo de descanso que obligatoriamente deben hacer los conductores de camiones por la duración de sus trayectos.

En este sentido, los agentes usarán una decena de nuevos dispositivos DSRC que permitirán realizar inspecciones dinámicas de tacógrafos para detectar infracciones vinculadas a la fatiga, que es una de las principales razones asociada a la accidentalidad, junto a la velocidad. La mayoría de accidentes graves producidos por vehículos pesados en la AP-7 están relacionados con salidas de vía y volcado. Los Mossos tienen previsto hacer macrocontroles más selectivos a camiones y furgonetas de reparto en esta autopista entre Amposta y Calafat, ya que gracias a la aplicación previa de los tacógrafos pueden determinar si existe algún riesgo.

En la presentación de la veintena de medidas para reducir la siniestralidad en la AP-7 en Terres de l'Ebre, principalmente de vehículos pesados, que han hecho la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, y el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, se ha destacado que en lo que llevamos de año han muerto 10 camioneros en la red viaria catalana, cuando el año pasado fueron la mitad.

En este sentido, la subjefe de la División de Tráfico de los Mossos d'Esquadra, Vanessa Bohé, ha explicado que también se ha registrado un crecimiento de las pruebas de drogas con un 26% más positivos y un 47% en distracciones respecto a los conductores de vehículos pesados. Además, ha indicado que en la provincia de Tarragona la actividad denunciadora de vehículos de transporte ha crecido un 47% y un 45% en la AP-7 en Terres de l'Ebre.

En un mes, el Ministerio de Transportes debe instalar nueva señalización entre Calafat y Amposta de la AP-7 para que Trànsit empieza a aplicar las medidas que deben reducir la siniestralidad como la reducción de la velocidad a 80 km/h para vehículos pesados y 100 km/h para turismos; nuevos carros radar, más controles e inspecciones, formación específica para transportistas que intercambian el permiso de conducir, o el uso de nuevas tecnologías para detectar la fatiga entre camioneros.

El proyecto tendrá una vigencia inicial de medio año y se realizará una primera revisión el 31 de marzo de 2026. El objetivo de este plan de choque es combatir la siniestralidad en esta vía donde en lo que llevamos 2025 se registraron 15 víctimas mortales, más del doble que en 2024.

Este 2025, la AP-7 registra un incremento de la movilidad media del 3,2%, así como un aumento del tráfico de camiones del 2,6%. Las estaciones que miden el volumen de tráfico en el tramo de la AP-7 de las Terres de l'Ebre han registrado un aumento de hasta el 5%, tanto en el número de vehículos totales como en el de vehículos pesados. El incremento de la movilidad en el tramo de las Terres de l'Ebre y la siniestralidad registrada en esta zona, han originado retenciones significativas que han congestionado la autopista y las rutas alternativas en varias ocasiones.