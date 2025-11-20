Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cumbre del clima

Un incendio obliga a evacuar la zona de negociaciones de la COP30

El fuego fue controlado en pocos minutos sin que llegase a causar heridos y la cumbre continúa su curso

Un incendio obliga a evacuar la zona de negociaciones de la COP30

Un incendio obliga a evacuar la zona de negociaciones de la COP30

Lucía Feijoo Viera

EFE

Sao Paulo
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un incendio en el recinto donde tienen lugar las negociaciones de la cumbre climática de la ONU (COP30), en la ciudad de Belém, en Brasil, ha obligado a evacuar este jueves a todas las personas que se encontraban en el lugar, antes de quedar controlado por los bomberos.

Las llamas se desataron sobre las 14.30 hora local (18.30 hora española), en un punto de la llamada Zona Azul, administrada por las Naciones Unidas y donde se encuentran las salas de reunión y los diversos pabellones de los países y organizaciones internacionales que participan en la cita.

El gobernador de Pará, Helder Barbalho, y el ministro de Turismo de Brasil, Celso Sabino, informaron a los periodistas que el incendio fue controlado en pocos minutos y que no hubo heridos.

El personal de seguridad aisló la zona del incendio y ordenó la evacuación de las decenas de personas presentes por las salidas de emergencia, lo que generó momentos de tensión, según pudo comprobar.

Las causas y el origen del incendio aún son desconocidas, así como el alcance de los daños. No obstante, informaciones preliminares señalan que empezó en el pabellón de la India.

"Es algo que podría ocurrir en cualquier lugar del planeta. No hay posibilidad de cancelar la cumbre, que está siendo un éxito. La COP acabará mañana como está previsto", dijo Sabino en declaraciones a los medios de comunicación.

La COP30 de Belém encaraba este jueves una penúltima jornada clave para destrabar las negociaciones sobre adaptación climática y una serie de hojas de ruta para abandonar los combustibles fósiles y acabar con la deforestación. nas horas antes, el secretario general de la ONU, António Guterres, dio una rueda de prensa en esa Zona Azul en la que animó a los negociadores a llegar a un acuerdo "equilibrado".

Un incendio obliga a evacuar la zona de negociaciones de la COP30

Un incendio obliga a evacuar la zona de negociaciones de la COP30

Lucía Feijoo Viera

Los meses previos a la celebración de la cumbre estuvieron marcados por los graves problemas logísticos de Belém, puerta de entrada a la Amazonía brasileña, debido a la falta de infraestructuras de la ciudad y los altos precios del alojamiento.

Ya empezada la COP30, la ONU envió una carta a la Presidencia brasileña quejándose sobre algunos aspectos de infraestructura donde tienen lugar las negociaciones y pidió aumentar los efectivos de seguridad después de que una protesta de indígenas irrumpiera por la fuerza en el recinto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
  2. El médico de la 'casa de los horrores', a sus hijas: 'Dime quién te ha desvirgado, puta
  3. Un juzgado concede una incapacidad para trabajar a una mujer de 80 años con enfermedad renal crónica
  4. Un nuevo control de camiones en la AP-7 acaba con 33 denuncias, la mayoría por exceso de velocidad
  5. Más allá de Rosalía, la religión repunta entre los jóvenes: 'Podemos hablar de brotes verdes y de luces
  6. Los problemas de los profesores con alumnos y familias van al alza: solo el 4% de docentes están 'tranquilos' en clase
  7. Lengua de frío ártico: aviso en Barcelona y resto de Catalunya
  8. OLA DE FRÍO POLAR | Última hora de la bajada de temperaturas y las nevadas en Catalunya y el resto de España

Un incendio obliga a evacuar la zona de negociaciones de la COP30

Un incendio obliga a evacuar la zona de negociaciones de la COP30

Revenden en Wallapop los catálogos de juguetes El Corte Inglés tras agotarse en tiendas: "Por ocho euros"

Revenden en Wallapop los catálogos de juguetes El Corte Inglés tras agotarse en tiendas: "Por ocho euros"

Esta es la verdad sobre por qué no puedes dejar de pensar en lo que hiciste mal

Esta es la verdad sobre por qué no puedes dejar de pensar en lo que hiciste mal

Controlado el incendio que ha obligado a desalojar la cumbre del clima e interrumpir las negociaciones

Controlado el incendio que ha obligado a desalojar la cumbre del clima e interrumpir las negociaciones

La muerte de un zorro por gripe aviar en Zaragoza acerca el virus a los humanos en España: 5 claves del caso

La muerte de un zorro por gripe aviar en Zaragoza acerca el virus a los humanos en España: 5 claves del caso

El mensaje de la ministra Sara Aagesen Muñoz por el incendio de la COP30

La Audiencia de Alicante no ve delito en los tocamientos de un entrenador de baloncesto a sus jugadoras

La Audiencia de Alicante no ve delito en los tocamientos de un entrenador de baloncesto a sus jugadoras

Una 'niña' de la secta sexual de Vistabella defiende al líder y niega que hubiera abusos: "Toni era un referente de superación"

Una 'niña' de la secta sexual de Vistabella defiende al líder y niega que hubiera abusos: "Toni era un referente de superación"