Cumbre del clima 2025, en directo: última hora de la COP30 de Brasil y de la participación de España en las negociaciones
5 claves para entender la cumbre del clima de Brasil: por qué se celebra en Belém, quién asistirá (y quién no) y qué se debatirá
Todo lo que estamos ganando en el intento de salvar el mundo de la crisis climática
Entre el 10 y el 21 de noviembre, diplomáticos de todo el mundo se reunirán el Belém (Brasil) para debatir sobre cómo acelerar el recorte de emisiones, avanzar en adaptación climática y movilizar más fondos para la causa. Todo apunta a que este encuentro podría ser uno de los más importantes y complejos de los últimos años ya que, en la práctica, tendrá que batallar entre la urgencia planetaria y el negacionismo de países como el Estados Unidos de Trump.
Siga en este directo la actualidad sobre las negociaciones, los debates y los anuncios de la cumbre del clima de Brasil (COP30).
Guterres, ante la recta final de la cumbre de Belém: "Es hora de demostrar liderazgo, escuchar a la ciencia y pensar en las personas"
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha comparecido este jueves desde Belém para lanzar un mensaje a los negociadores en la recta final de la cumbre del clima de Brasil. "Es hora de demostrar liderazgo, escuchar a la ciencia y pensar en las personas", ha declarado el mandatario en un discurso en el que también ha recordado que "la única línea roja de este encuentro" debería ser no impulsar ninguna política que nos aleje aún más del objetivo de limitar el calentamiento global a los 1,5 grados de media para finales de siglo. "Ya hemos superado ese umbral pero aún podemos lograr que sea algo temporal. Se trata de una cuestión de supervivencia para muchas regiones del planeta", ha insistido.
Aagesen se muestra optimista con el futuro "paquete de acuerdos" de Belém
"Estamos en la mitad de la segunda semana de la cumbre y creo que ya estamos cerca de llegar a los acuerdos que necesitamos", ha afirmado este miércoles la ministra Sara Aagesen, quien lidera las negociaciones en nombre de España y, además, ejerce como coordinadora de las negociaciones para los debates sobre mitigación. Según ha declarado en el arranque de la jornada, Aagesen se ha mostrado confiada en el rol de la presidencia brasileña y en su apuesta por presentar una "decisión de Mutirao" recogiendo todas las acciones colectivas acordadas durante este encuentro.
España se suma a dos iniciativas verdes impulsadas desde Belém
España se ha adherido a dos iniciativas verdes presentadas en el marco de la cumbre de Belém. La primera es la Iniciativa Equipo Europa de Cadenas de Valor Libres de Deforestación (TEI Team Europe Initiative on Deforestation-Free Value Chains), un proyecto de la Unión Europea diseñado para impulsar" cadenas de valor agrícolas sostenibles y libres de deforestación en países productores", apoyando la aplicación del Reglamento europeo de productos libres de deforestación (EUDR). Y la segunda es la Declaración de Belém sobre Industrialización Verde Global, un compromiso internacional que reúne a países, organismos multilaterales, instituciones financieras, sector privado y sociedad civil para acelerar la descarbonización de la industria pesada y promover un modelo de desarrollo sostenible y justo en todo el mundo.
Europa se reúne con Guterres para avanzar en las negociaciones de la cumbre
Este miércoles, en el ecuador de la semana decisiva de la cumbre del clima, el grupo europeo ha mantenido una reunión de coordinación para poner sobre la mesa cuáles son los principales escollos que hay en estos momentos en las negociaciones y tratar de buscar soluciones. Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, ha asistido a la reunión en calidad de invitado. Fuentes cercanas al encuentro afirman que Guterres se ha pronunciado para "presentar su opinión" sobre cómo el bloque europeo tiene que seguir avanzando y tejiendo alianzas. Se dice que durante su intervención ha hecho mucho hincapié en la importancia de anclarse en la ciencia y "de trabajar juntos con la máxima ambición", apostando también por el fin de los combustibles.
Estas son 7 islas paradisíacas del planeta que desaparecerán por la subida del mar
No será un proceso rápido, pero sí es irreversible. Incluso si las emisiones de gases de efecto invernadero y el correspondiente calentamiento climático que éstas generan se parara en seco ahora mismo, sería inevitable una subida del nivel del mar por efecto de los daños causados ya hasta ahora. Las partes más amenazadas son las orillas de baja cota y las islas con escaso relieve. Los expertos advierten de que las temperaturas globales podrían superar un aumento de 3°C respecto a la era preindustrial para 2100, lo que conllevará un aumento medio del nivel del mar de entre 30 y 120 centímetros, o incluso más.
El cambio climático polar podría agravar los riesgos para la salud mundial, advierte un estudio
El cambio climático en las regiones polares de la Tierra se está revelando como un factor poco reconocido de riesgos para la salud global, con consecuencias que van mucho más allá del Ártico y la Antártida, alerta un equipo internacional de científicos que ha estudiado las complejas conexiones entre los cambios físicos en el Ártico y la Antártida que podrían amplificar los impactos climáticos en la salud humana a nivel mundial.
Los investigadores, liderados por la profesora Gail Whiteman, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Exeter (Reino Unido), revisaron una amplia gama de literatura científica sobre climatología, salud pública y otros campos y descubrieron que los modelos actuales subestiman los impactos directos e indirectos del cambio en las regiones polares sobre los problemas de salud global, desde enfermedades crónicas hasta problemas de salud mental y complicaciones del embarazo.
Brasil pide "flexibilidad" ante la falta de progreso en los temas más polémicos de la COP
La Presidencia brasileña de la cumbre climática de la ONU (COP30) que se celebra en Belém pidió este sábado "flexibilidad" de cara a las negociaciones de la próxima semana, ante la falta de progreso en torno a los temas más polémicos.
En la sesión plenaria que cerró la primera semana de la conferencia y que empezó más de tres horas tarde, el presidente de la COP30, André Corrêa do Lago, llamó a los negociadores a "acelerar" las discusiones porque "hay mucho trabajo por delante".
A la presión se sumó el secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, Simon Stiell, quien dijo que los países "necesitan dar más".
"Si no nos alineamos y encontramos puntos de acuerdo en temas importantes para otros, la COP30 no entregará los resultados que muestran que (el Acuerdo) de París está funcionando", alertó.
La cumbre de Brasil se encalla en el dilema climático del "huevo o la gallina": ¿van antes las acciones o el dinero para llevarlas a cabo?
Tras una semana de reuniones técnicas, todo apunta a que la cumbre del clima de Brasil llega a su ecuador y se encalla con el escollo de siempre. El dilema del "huevo o la gallina" pero, en este caso, llevado al ámbito de la diplomacia climática. ¿Es más importante impulsar acciones climáticas realmente ambiciosas o movilizar fondos para llevarlas a cabo? ¿Acaso sirven de algo las promesas que no se pueden cumplir por falta de financiación? ¿Y qué sentido tiene movilizar cantidades ingentes de dinero si la suma de todos los planes presentados no garantiza algo tan básico como una hoja de ruta para esquivar un calentamiento global extremo?
El choque de posturas está siendo frontal. O mejor dicho, existencial. Por un lado, el G77, el bloque de países en vías de desarrollo, reclama que los estados más ricos y más contaminantes del globo, a los que se les atribuye "la culpa" del cambio climático, aumenten de forma drástica su financiación para ayudar a las zonas más vulnerables del planeta a paliar los efectos del caos climático, mejorar sus mecanismos de adaptación y acelerar su transición energética. Pero por otro lado, voces como Europa afirman que, en estos momentos, lo prioritario no es la cuestión de las finanzas sino trazar una hoja de ruta más ambiciosa para frenar el calentamiento global y evitar que los desastres naturales vayan a más. En ambos casos, la preocupación de base es la misma: a todos les preocupa el impacto de la crisis climática y todos, al unísono, quieren avanzar hacia soluciones. Pero mientras unos piden abordar primero la causa y después los efectos, los otros insisten en que sin financiación no se puede entablar conversación ninguna. | La cumbre de Brasil se encalla, por Valentina Raffio.
El rompehielos de Greenpeace atraca en Barcelona para exigir "acción climática" a la cumbre del clima
El buque rompehielos Arctic Sunrise de Greenpeace se encuentra este fin de semana en Barcelona con el objetivo de urgir una mayor ambición y liderazgo político en la trigésima Conferencia de las Partes (COP30) de la ONU sobre el Cambio Climático, que se celebra en Belém (Brasil). El buque está atracado en el Moll d'Espanya (plaza de l'Odissea) y esta abierto al público tanto este sábado como el domingo, de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, ha explicado la organización ecologista.
Se trata de una embarcación emblemática de la organización ecologista internacional, que compró en 1995. Hasta entonces había sido un pesquero de focas, lejos del carácter activista que ha adquirido en las últimas tres décadas. La visita se enmarca en un momento que considera "crítico" desde el punto de vista climático, tras superarse el límite de 1,5 grados centígrados del Acuerdo de París en 2024. En ese sentido, Greenpeace subraya que la COP30, que finaliza el 21 de noviembre, es una "oportunidad clave" para detener la crisis ecológica global.
Más de 50 ciudades respaldan la creación de un tratado global de alimentación sostenible para luchar contra el cambio climático desde la mesa
La forma en la que hemos alimentado hasta ahora, desde la producción de comida hasta la elección de platos que llevamos a nuestra mesa, se ha convertido en uno de los grandes motores de la deforestación y pérdida de biodiversidad a escala global, una fuente de contaminación de ecosistemas y aguas y en la segunda causa de emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso mismo, según reclaman decenas de entidades ecologistas de todo el mundo, la verdadera lucha climática empieza por cambiar la forma en la que nos alimentamos. En los últimos meses, más de medio centenar de ciudades se han adherido a la iniciativa Plant Based Treaty para reclamar un tratado global, similar al Acuerdo de París, pero sobre alimentación sostenible. "Se trata de algo climáticamente imprescindible si queremos frenar el avance de la crisis climática y, además, también beneficioso para nuestra salud", afirma Enric Noguera, coordinador de la campaña para Naciones Unidas | Lee la crónica de Valentina Raffio.
