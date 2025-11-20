Resistente a la inmunoterapia
Crean células capaces de eliminar el glioblastoma, uno de los peores tumores cerebrales
Europa Press
Un equipo de investigación de la Universidad de Ginebra (UNIGE) anunció este jueves que ha logrado crear células inmunitarias que reconocen y eliminan las pertenecientes al glioblastoma, un cáncer cerebral extremadamente agresivo y con muy bajas tasas de supervivencia. Las células desarrolladas se mostraron eficaces en experimentos con animales, a la espera de iniciar ensayos clínicos en seres humanos, indicó este jueves un comunicado de la institución.
Los científicos de UNIGE fabricaron a partir de linfocitos T otros bautizados CAR-T que atacan los tejidos enfermos reconociendo proteínas particulares que estos contienen. La investigación se llevó a cabo junto a los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG).
El glioblastoma es un cáncer extremadamente resistente a la inmunoterapia, y con una tasa de supervivencia menor al 5% cinco años después de su desarrollo.
