Resistente a la inmunoterapia

Crean células capaces de eliminar el glioblastoma, uno de los peores tumores cerebrales

Glioblastoma, tumor cerebral agresivo mapeado en detalle genético y molecular.



Europa Press

Ginebra
Un equipo de investigación de la Universidad de Ginebra (UNIGE) anunció este jueves que ha logrado crear células inmunitarias que reconocen y eliminan las pertenecientes al glioblastoma, un cáncer cerebral extremadamente agresivo y con muy bajas tasas de supervivencia. Las células desarrolladas se mostraron eficaces en experimentos con animales, a la espera de iniciar ensayos clínicos en seres humanos, indicó este jueves un comunicado de la institución.

Los científicos de UNIGE fabricaron a partir de linfocitos T otros bautizados CAR-T que atacan los tejidos enfermos reconociendo proteínas particulares que estos contienen. La investigación se llevó a cabo junto a los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG).

El glioblastoma es un cáncer extremadamente resistente a la inmunoterapia, y con una tasa de supervivencia menor al 5% cinco años después de su desarrollo.

