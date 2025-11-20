CCOO calcula que deberían invertirse 378 millones más para atender el incremento de alumnado con necesidades educativas

CCOO ha calculado que harían falta 378 millones de euros más para atender el incremento de alumnado con necesidades educativas en Catalunya y garantizar la escuela inclusiva. Esta es una de las conclusiones que aporta el sindicato en un informe, donde denuncia que no hay suficientes recursos, ni económicos ni humanos, para atender a este alumnado y añade que esto también repercute en las condiciones laborales del profesorado. El sindicato sostiene que mientras el crecimiento del PIB dedicado al gasto público educativo no universitario en Catalunya ha sido de 0,35 puntos porcentuales entre 2017 y 2023 -del 2,19% del PIB al 2,54%-, los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, incluyendo NESE A y NESE B, han crecido un 230,10% en Catalunya.

El sindicato asegura que el aumento de necesidades no ha ido acompañado de un incremento de inversión en las medidas específicas para atender a este alumnado y mejorar su éxito educativo, personal y social. Según su cálculo, la diferencia entre el incremento de necesidades y el incremento de inversión es del 49 % en lo que respecta al total de necesidades educativas, incluyendo aquellos que tienen necesidades por razón socioeconómica o sociocultural (NESE B) y quienes las tienen por algún tipo de trastorno (NESE A).

Según el informe de CCOO, los alumnos NESE B y NESE A alcanzaron la cifra de 305.368 en el curso 2023-2024, cuando en 2017-2018 eran 92.508

Según el informe, los alumnos NESE B y NESE A alcanzaron la cifra de 305.368 en el curso 2023-2024, cuando en 2017-2018 eran 92.508. Esto supone un incremento del 230,10%, aumento que en el Estado fue del 75,24% en el mismo periodo. Si se desglosa esta cifra, CCOO afirma que los alumnos con dificultades específicas de aprendizaje -que incluyen algunos retrasos madurativos, trastornos del lenguaje y de la atención- han aumentado un 130,20%. Además, alerta de que estas son las necesidades menos atendidas en el sistema "porque no están asociadas a la dotación de ningún recurso específico o especialista". Si se suman las necesidades especiales y las dificultades de aprendizaje, el crecimiento es del 105,7%.

En cuanto a los NESE B, aquellos con necesidades por razones socioeconómicas o socioculturales, el incremento ha sido del 128% en este periodo. Por otro lado, el alumnado con altas capacidades ha crecido un 3,31 % en Catalunya.

Más alumnos con necesidades en la pública e infradetección

Desde el sindicato también han señalado que la mayor parte de este alumnado está atendido en la red pública. Así, el último curso los centros públicos asumían el 75% de los alumnos con necesidades educativas.

Por otro lado, el sindicato ha puesto sobre la mesa que también existe mucha infradetección, que cifra en un 75,71% y en unos 160.219 alumnos no detectados en Catalunya, según las cifras que marcan los estudios de prevalencia. En España, la infradetección sería del 69,09% y unos 863.496 alumnos.

Que todos los alumnos con necesidades educativas cuenten doble

Una de las propuestas del sindicato ante esta situación es que todos los alumnos con algún tipo de necesidad cuenten doble y que esto vaya acompañado de una reducción de ratios. CCOO reclama que esto no solo se aplique a los alumnos NESE A, sino que sea efectivo para todos los niños o adolescentes que tengan cualquier necesidad de apoyo educativo. En el conjunto del Estado, el sindicato concreta que harían falta 1.562.265.000 euros para hacerlo efectivo, 20.000 nuevos grupos y una dotación de al menos 35.000 docentes. El sindicato no ha concretado las cifras para Catalunya.

En el conjunto de España, el sindicato concreta que harían falta 1.562.265.000 euros para hacer efectiva la reduccción de ratios demandada, 20.000 nuevos grupos y una dotación de al menos 35.000 docentes

Esta reducción de ratios es una de las propuestas del sindicato, junto con una mejora de los recursos para este alumnado, asociando al alumnado con dificultades específicas de apoyo educativo una dotación adicional de profesorado especializado, con una ratio máxima de 12 alumnos. También reclama un incremento del personal de apoyo en todos los perfiles, como integradores sociales, técnicas de educación infantil, auxiliares educativos, fisioterapeutas, logopedas o enfermeras.

Comedor gratuito y universal

Otra propuesta es que el comedor sea universal y gratuito, incrementando el personal especializado para atender a los niños con necesidades educativas en este espacio. También reclama aumentar "considerablemente" las becas y ayudas al estudio para garantizar la igualdad de oportunidades, con especial atención a la FP y la universidad.

Por otro lado, el sindicato cree que deberían incrementarse las plazas públicas en el primer ciclo de educación infantil, garantizar una oferta pública suficiente de FP, fomentar la formación de personas adultas y mejorar sustancialmente la oferta y el acceso a la educación de régimen especial.

Para poder contar con los recursos necesarios para llevar a cabo estas medidas, CCOO ha planteado que un mínimo de 1.000 millones de euros de la condonación de la deuda a las autonomías se destinen a educación en Catalunya si esta condonación se hace efectiva, y que el resto se comparta con sanidad, vivienda o dependencia.