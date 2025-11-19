Protección de la infancia
Uno de cada tres jóvenes ha sufrido violencia sexual en la infancia: el 85% no lo explica hasta la edad adulta
La fundación Vicki Bernadet lanza una nueva campaña para concienciar a las familias, entorno en el que se registran 9 de cada 10 abusos
Martí Sosa
La Fundación Vicki Bernadet ha lanzado –con motivo del Día Internacional de la Prevención de los Abusos Sexuales Infantiles– la campaña 'Un Minuto de No Silencio' con el objetivo de concienciar acerca de una alarmante realidad que, con datos del Ministerio de Infancia y Juventud, afecta a casi un tercio de los jóvenes españoles. En concreto, el 28,9% de las personas de entre 18 y 30 años declaran haber sufrido violencia sexual durante su infancia o adolescencia. Lo ha hecho esta mañana en el auditorio de las Cotxeres de Sants, en Barcelona.
Vicki Bernadet, presidenta de la fundación, ha reconocido los avances legislativos en materia de políticas activas que trabajan la prevención de la violencia y los abusos infantiles y "que se dan únicamente desde la educación, los profesionales de la psicología o los legisladores". Es por ello que lamenta la existencia de un "techo de cristal" que integran las familias y la ciudadanía. "Los adultos tenemos que escuchar sin miedo y con capacidad para creerles, ayudarles, apoyarles y protegerles. Son muchas las víctimas que creen estar solas sin que nadie las comprenda", afirma Bernadet, quien ha emplazado a las familias a dejar atrás "la falsa seguridad" y a "preocuparse por este tema" igual que se hace desde otras instancias. El dato concluyente es que el 85% de los abusos tienen lugar precisamente en el entorno familiar.
Romper el silencio
Con el fin de visibilizar esta cruda realidad y movilizar a la sociedad, la fundación ha realizado –con la colaboración altruista de Ogilvy y Hogarth– esta rompedora campaña que desafía la tradición de guardar silencio en homenaje a las víctimas subrayando, cuando, para los afectados, el silencio es parte del problema. "Nos dimos cuenta de que la forma en la que rendimos homenaje a las víctimas de cualquier tragedia es, precisamente, la misma forma en la que los abusadores cometen sus agresiones. El silencio, el secreto o la oscuridad es el mejor de los aliados de los abusadores", ha afirmado Enrique Almodóvar, director creativo de Ogilvy en Barcelona. Roser Olivella, directora de arte, va más allá y afirma que "solo rompiendo el silencio podremos avanzar hacia una sociedad realmente comprometida con una infancia segura".
El caso es que el devastador silencio que rodea este problema es arrastrado por el 85% de los afectados hasta la edad adulta, momento en que la justicia y la recuperación adquieren una gran dificultad.
Formación especializada
La Fundación Vicki Bernadet y la Universitat de Barcelona (UB) organizan un nuevo posgrado conjunto para poder ampliar el impacto de la protección de la infancia en la sociedad. Se trata del Certificado de Experto en Coordinación de Convivencia, Coeducacion, y Bienestar y Delegados de Protección. Este posgrado constituye un elemento esencial para un cambio de modelo social ante la defensa de los derechos de los infantes y adolescentes. También contribuye a la profesionalización de la gestión comunitaria de la violencia contra la infancia, potenciando capacidades para construir entornos seguros y ajustados a los estándares de la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia, en entidades y centros educativos.
La fundación trabaja desde 1977 en la atención, prevención, formación y sensibilización de los abusos sexuales infantiles. Su fundadora, Vicki Bernadet, también fue víctima de abuso sexual desde los 9 hasta los 17 años. Se trata de una entidad referente a nivel estatal que ya ha acumulado más de 10.000 demandas de atención y ha formado a más de 40.000 personas. Trabajan en esta problemática de manera integral a través de asesoramiento jurídico para víctimas y familias, atención psicológica especializada, asesoramiento a profesionales, trabajos de consultoría y actuaciones de prevención y sensibilización con menores y sus familias, formaciones a profesionales y actuaciones de sensibilización a la población en general.
