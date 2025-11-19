Catalunya "necesita" dos nuevas incineradoras: "Los vertederos están al límite de su capacidad"

Las actuales infraestructuras de gestión de residuos están al límite y son deficitarias. Este es el diagnóstico de los colegios de ingenieros y economistas, que advierten de que dentro de unos cinco o seis años, los depósitos existentes llegarán al fin de su vida útil. Ante esta situación, proponen redoblar la incineración de residuos con la creación de dos nuevas plantas de valorización energética.

"Este tipo de infraestructuras aportan solidez al sistema, permitirán depositar solo un 10% del peso de los residuos municipales en los vertederos y, además, producen energía limpia", afirma Jordi Payet, coordinador del grupo de trabajo de residuos de los colegios de ingenieros industriales y de caminos. El experto considera que el modelo está estancado y que se debe instaurar un nuevo sistema más flexible y sostenible.

De cara a 2035, la Generalitat se ha propuesto, tal y como exige la normativa europea, que solo uno de cada diez kilos de basura terminen en un depósito controlado. Para lograrlo, el Govern prevé mejorar la tasa de reciclaje y también incrementar ligeramente la incineración (hasta el 25%). No obstante, el observatorio de los colegios profesionales sostiene que con este porcentaje no bastará y sugiere construir dos nuevas incineradoras.

Modelo europeo

A día de hoy, en Catalunya hay cuatro: una en Mataró, una en Tarragona, una en Girona y la de Sant Adrià de Besòs (Tersa). Según los ingenieros, una de las nuevas plantas debería instalarse en el entorno metropolitano. "No se trata de un capricho, sino del único camino para poder cumplir con los objetivos, siendo realistas", opina el ingeniero Ignasi Samper. En España, hay 11 incineradoras. Otros países, en cambio, tienen muchas más: 91 en Alemania, 116 en Francia y 36 en Italia.

"Este contexto nos indica el rumbo que nos conviene", dice Samper. "Las incineradoras contaminan menos y están aceptadas, en cambio nadie quiere nuevos vertederos", añade. El Ejecutivo catalán, de hecho, ha anunciado el cierre progresivo de estos cementerios de residuos, además de un proyecto para extraer biogás renovable de ellos. Sin embargo, los ingenieros consideran que este plan es "poco realista", teniendo en cuenta que los habitantes de Catalunya crecerán.

Payet explica que las nuevas incineradoras no tienen por qué estar lideradas por la Administración: "Puede ser un promotor privado, porque aquí nunca hemos querido apostar por este modelo, pero si no lo hacemos nos veremos forzados a exportar residuos al extranjero y tal vez nadie los querrá". Cabe señalar que los residuos municipales suponen 3,8 millones de toneladas anuales, pero los desechos industriales ascienden a 3,6 millones de toneladas, mientras que el sector industrial genera más de 6 millones de toneladas. "Estamos obligados a reducir las emisiones de CO2 y estrategias como las que planteamos van en esta dirección", resume Payet.

Más 'puerta a puerta'

Sobre los residuos municipales, los generados por la ciudadanía en los pueblos y ciudades, el grupo de trabajo en residuos de los colegios profesionales también reclama aislar los sistemas de recogida selectiva del debate político. "No puede ser una discusión, sino una necesidad", defiende Samper.

La conclusión de los ingenieros es que tanto el 'puerta a puerta' como los contenedores inteligentes son buenas opciones para dar un vuelco al suspenso en reciclaje: "Es cierto que exigen más a los vecinos, pero debemos explicarlo bien porque no hay otra solución posible". Payet destaca casos de éxito como Manresa y El Prat de Llobregat, que han puesto en marcha los contenedores cerrados.

"Hay que desarrollarlo correctamente, cosa que no se ha hecho siempre, y teniendo en cuenta aspectos como el turismo, pero es urgente que el área metropolitana empiece a separar la basura correctamente", subraya. Los colegios también urgen a crear la fracción ropa, como ya está previsto, para reciclar bien el textil, y proponen crear nuevas fracciones, como los residuos voluminosos, puesto que la gente cada vez renueva los muebles con más asiduidad.