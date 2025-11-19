Una terapia experimental en ratones mejora los defectos de memoria del síndrome de Down

Un tratamiento farmacológico experimental de larga duración testado en ratones mejora los defectos de memoria derivados del síndrome de Down, incluso cuando se suma la neurodegeneración propia de la edad. Son las conclusiones de un estudio liderado por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona con la participación del Instituto de Investigación del Hospital del Mar y el Banco de Tejido Neurológico del Hospital Clínic/IDIBAPS.

El estudio, publicado en la revista Alzheimer’s & Dementia, es una continuación del publicado en 2019 por el mismo grupo de investigación, liderado por Andrés Ozaíta, del Departamento de Medicina y Ciencias de la Vida de la UPF. Entonces, el estudio describió que los ratones modelo para el síndrome de Down tienen más cantidad del receptor cannabinoide de tipo 1 (CBR1) en algunas regiones del cerebro, una anomalía que afecta la memoria de estos animales. Seis años después, ya se están haciendo ensayos clínicos para testear fármacos que puedan corregir estas alteraciones en la memoria de personas que conviven con este síndrome.

La nueva investigación ha demostrado en ratones que el tratamiento farmacológico de larga duración mejora las alteraciones de memoria e inflamación, un hallazgo que abre la puerta a hacer nuevos estudios clínicos.

El síndrome de Down es la principal causa genética de discapacidad intelectual, ocasionada por tener tres copias del cromosoma 21 y que afecta especialmente al hipocampo, una región del cerebro encargada de la memoria y el aprendizaje. Gracias al avance de la medicina, la esperanza de vida de las personas con síndrome de Down ha crecido mucho, y se ha podido ver que la trisomía 21 también causa la enfermedad de Alzheimer.

Marcadores de inflamación

De acuerdo con los investigadores del estudio, regiones muy concretas del hipocampo de personas con el síndrome de Down tienen niveles elevados del receptor cannabinoide de tipo 1. Según han comprobado los investigadores en modelos de ratón, esta alteración mejora sustancialmente con un tratamiento farmacológico de larga duración, desde la infancia a lo que equivaldría a la mediana edad en los roedores, enderezando sus capacidades cognitivas.

El estudio también describe que el tratamiento farmacológico revierte las alteraciones morfológicas de la microglía (células del cerebro implicadas en la respuesta neuroinflamatoria típica de las enfermedades neurodegenerativas) y la presencia de marcadores de inflamación en el plasma de los ratones.

A pesar de que los investigadores tienen claro que tratar esta diana no revierte todos los efectos de la trisomía, esperan que este hallazgo abra nuevas vías para mejorar la calidad de vida y la independencia de las personas con síndrome de Down, incluso de aquellas que ya presentan alteraciones debidas a la degeneración neuronal.