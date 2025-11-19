Fundació Pasqual Maragall
El tenor Josep Carreras y la exministra Matilde Fernández reciben el Premio Garrigosa
EFE
El tenor Josep Carreras y la exministra de Asuntos Sociales Matilde Fernández han recibido este miércoles el Premio Diana Garrigosa, que les concede la Fundación Pasqual Maragall por "su trayectoria vital" y por "ser modelos de veteranía activa y comprometida en la defensa de los valores y los derechos sociales". La entrega de estos galardones se ha celebrado en el Auditori de Barcelona, en el marco del VII Encuentro Anual de la fundación.
El evento de este año tiene un significado especial, ya que la entidad ha conseguido llegar a los 100.000 socios. La Fundación Pascual Maragall es una entidad privada sin ánimo de lucro que promueve la investigación para prevenir el Alzheimer y ofrece soluciones que mejoran la calidad de vida de las personas afectadas. Estos premios llevan el nombre de la economista y esposa de Pasqual Maragall, Diana Garrigosa, una persona clave en la creación de la fundación.
El galardón busca condecorar a personas mayores de 65 años que destaquen por su trayectoria y su compromiso social. La presidenta de la Fundación Pasqual Maragall e hija del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Cristina Maragall, ha recalcado el "gran honor" que supone representar a su madre con estos premios.
Josep Carreras, quien no ha podido asistir a la entrega, fue el creador de la fundación con su nombre, que tiene como objetivo promover la investigación contra la leucemia y otras tipologías de cánceres de sangre. A través de un vídeo, el tenor ha agradecido el premio -"un honor que me emociona mucho", ha dicho- y cree que "la relevancia pública solo tiene sentido si la usas por una causa", en su caso "la lucha contra la leucemia".
Matilde Fernández, quién es la presidenta del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada, ha agradecido "el gran honor que es recibir este premio a nivel personal", y ha opinado que "avanzar hacía una sociedad ciudadora nos ayudará a vencer esta enfermedad." Al acto de entrega de estos premios han asistido el presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre otras personalidades.
