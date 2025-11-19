Ola de frío
Temperaturas bajo cero en la Catalunya central este miércoles
La máxima no superará los 10ºC en una jornada que marca la llegada de una masa de aire ártico al territorio
Andrea Izquierdo
La caída de las temperaturas causada por una masa de aire ártico deja temperaturas bajo cero este miércoles en la Catalunya central. Hielo en los cristales de los coches, desprevenidos sin guantes y las manos heladas o las bufandas kilométricas son algunas de las imágenes que más se repiten en las calles esta mañana, donde se han llegado a alcanzar los -8,5 en Das, en la Cerdanya, y los -3 en Sant Salvador de Guardiola.
Todas las comarcas de la región se han despertado con temperaturas plenamente invernales, que no superarán los 10 grados. El punto de la Catalunya central más frío esta mañana según las estaciones del Servei Meteorològic de Catalunya ha sido el aeródromo de Das. Aquí, se ha llegado a los -7,3 grados a las seis de la mañana. No se alejan mucho los -8,5 de Das. El Bages también ha notado el brusco cambio de temperaturas esta mañana, con mínimas de -3 en Sant Salvador de Guardiola y -1,8 en Artés. En Manresa, el termómetro ha llegado a marcar -1,1 grados, según la estación de la Agencia Estatal de Meteorología.
En la misma línea, la caída de las temperaturas se ha notado especialmente en puntos del Anoia y el Solsonès. Concretamente los valores han llegado a los -1,6 grados en Pujalt y los -1,7 en el Port del Comte. Al norte del Berguedà, algunos puntos también han marcado valores bajo cero esta mañana. En Castellar de n'Hug el mercurio ha marcado -0,8 grados de mínima, mientras que en Gisclareny han llegado a marcar -2,1 grados.
Durante la jornada el cielo estará sereno o poco nublado por la circulación de bandas de nubes altas y algunas de medias, sobre todo durante la tarde.
