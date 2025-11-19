Dana
El Gobierno presenta un sello de Correos dedicado a la dana con el lema "Contigo hoy, mañana y siempre"
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presentado este miércoles el sello dedicado a la dana con el lema "Contigo hoy, mañana y siempre", con el que Correos pretende recordar a las víctimas y sus familias y emitirá 70.000 sellos con un valor postal de 1 euro.
Lo ha presentado en un acto este miércoles en el Ministerio de Política Territorial junto con la comisionada para la dana, Zulima Pérez, y el presidente de Correos, Pedro Saura.
Para el diseño se ha utilizado una imagen proporcionada por el Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana.
- Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
- Un juzgado concede una incapacidad para trabajar a una mujer de 80 años con enfermedad renal crónica
- Lengua de frío ártico: aviso en Barcelona y resto de Catalunya
- En el pueblo manchego que se niega a cambiar su nombre franquista: 'Aquí a la gente le dio trabajo y casa
- Este es el kit de emergencias que recomienda Protecció Civil en Catalunya
- Un nuevo control de camiones en la AP-7 acaba con 33 denuncias, la mayoría por exceso de velocidad
- Varias comarcas catalanas bajo aviso meteorológico ante la previsión de lluvias intensas para la próxima madrugada
- Catalunya ya no bebe agua residual tratada y restringe su uso a la agricultura y el caudal ecológico